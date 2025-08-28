İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://avit.inonu.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

İlan başvuru tarihi: 28.08.2025

İlan son başvuru tarihi: 11.09.2025

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadro pozisyonuna başvuracak adaylar aşağıdaki belgeleri;

1.Başvuru Formu: https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresindeki "Formlar" sekmesi altında bulunan ilgili kadronun başvuru formu, indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı (taranarak) veya elektronik imzalı şekliyle,

2.Öğrenim Belgeleri: Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeleri,

3.Doçentlik Belgesi: e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeyi (Sadece doçent ve profesör kadrosuna başvuracak adaylar),

4.Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sonuç belgesini,

5.Hizmet Belgesi: Halen Üniversitemizde çalışanlar hariç kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), resmi kurumlarca düzenlenmiş ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesini,

6.Fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş olması kaydıyla, dijital ortamda bulunan biyometrik bir adet fotoğrafı,

7.Adaylar İnönü Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde (https://admin.inonu.edu.tr/application/ModuleContent/ 13722/22-02-2024_010621800.pdf) belirtilen belgeleri https://avit.inonu.edu.tr/ adresindeki başvuru sistemine yükleyeceklerdir.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür. (Son başvuru günü saat:17:00'de ilan başvuru sistemi kapanacaktır.)

4- Başvurular çevrim içi yapılacak olup e-posta veya şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5- Tıp fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların yapılacak İngilizce dil sınavında başarılı olmaları halinde jüri üyelerine dosyaları gönderilecektir.

6- İlan edilen kadro ünvanlarının üstü ünvanlarda olup alt ünvanlı kadrolara yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- Yükseköğretim Kurumlarına karşı mecburi hizmeti bulunan adaylar başvuruda bulunamaz.

8- Başvuruda istenen belirtilen tüm belgelerin https://avit.inonu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

9- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

10- İdarenin ilan yayım sürecinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

11- Başvuru sürecinde yardım/destek almak isteyenler 0422 377 3510 numaralı telefondan iletişim kurabilirler.

