İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri" hükümlerinde aranan koşullan yerine gelirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklan yönünden 4857 Sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirlilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirlilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formallı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarım, Üniversite Yönetimine katkılarım kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB Haslı belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan I (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir,

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirlilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; kadro başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doklora/lıpla uzmanlık/sanatta yeterlilik belgesi (mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) bilimsel çalışmalarını ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Dckaıılık'Müdürlüklcrc şahsen yapılması gerekmektedir. Posta vc internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Duyuru Başlama Tarihi: 27.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2025

Kadro detayları www^gelisiiriudidr adresimizde bulunmakladır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar.İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirlilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 27.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.09.2025

Sınav Giriş Tarihi : 17.09.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.09.2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.gclisim.cdu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Koşulu : Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) kadro ilanına başvuru yapabilir.

BAŞVURU YERİ: Her bolü m? pro gram bağlı bulunduğu Dckanlık/Müdürlüğc başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)

-2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiyc.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).

-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkivc.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).

-Lisans Transkripl Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda ıranskriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmekledir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş

-SGK 4A Hizmet Dökümü (YÖK'ün yayınladığı ALES'ten muaf olan programlara yapılacak başvurular için gereklidir).

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 27.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.09.2025

Sınav Giriş Tarihi : 17.09.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.09.2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: ww vv.Hclisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Koşulu : Adaylar i lan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) kadro ilanına başvuru yapabilir.

BAŞVURU YERİ: Her bölütn/program bağlı bulunduğu Dekanlık.'Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)

-2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- E-Devlet üzerinden alınan ikametgah Belgesi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen vc posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkivc.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda ıranskriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-Yüksek Lisans ya da Doktora Öğrenci Eğitim Durumu Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, www,turkiye.gov.tr adresinden alınacak "Lisansüstü Eğitim Durumu Belgesi" gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Format lı Özgeçmiş