Mersin Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Alımlar şartları aşağıda belirtilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

ÖSYM tarafından 2024 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, yazılı ve uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağırılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sınav ve Değerlendirme: Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecektir. İlan edilen her kadro için yazılı sınavın %30'u, uygulamalı sınavın %70'i (yazılı sınavdan en az 50 ve üstü puan alanlar uygulamalı sınava katılabilecektir) toplamı 100 tam puan üzerinden 70 tam puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak olup, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asil ve yedek aday ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre asil ve yedekler arasında son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan aday sıralamada öne çıkacaktır.

1. KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI

a) Önyüz ve arkayüz yazılım geliştirici olarak toplamda en az 4 yıl iş deneyimine sahip olmak,

b) Aşağıdaki ön yüz geliştirme teknolojilerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak;

. İleri seviye CSS, HTML, Bootstrap

. İleri seviye JavaScript, Typescript

. jQuery

. Modern javascript frameworklerinden olan AngularJS, VueJS ve ReactJS teknolojilerinden en az birine hakim olmak

c) Aşağıdaki programlama/scripting dillerinde

. NodeJS

. PHP

. Bash

d) Aşağıdaki arkayüz teknolojilerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak;

. Express framework

. Laravel, Symfony veya Codeigniter frameworklerinden en az biri

e) Git versiyon kontrol sistemi konusunda deneyime sahip olmak.

f) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) MVC ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

h) Mikroservis mimarisi ve DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information Technology Operations) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Docker ile uygulamaları konteyner içinde geliştirme konusunda deneyimli olmak.

j) İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

k) Web Servis ve API teknolojilerine iyi derecede hakim olmak.

l) Felaket kurtarma, yedekleme, migration, gibi sunucu yönetimi konularında deneyime sahip olmak.

m) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

o) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan birine sahip olduğunu belgelemek.

. VMware Certified Professional (VCP4)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE)

. Certified Ethical Hacker (CEH)

. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

. Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

2. AĞ UZMANI (2 Katı)

a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

b) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmış olmak.

c) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak.

d) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

e) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.

f) Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak.

g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak.

h) Tercihen Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

j) Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

k) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

. VMware Certified Professional (VCP4)

. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

. Certified Ethical Hacker (CEH)

. Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE)

3. WEB YAZILIM UZMANI (3 katı)

a) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JavaScript/Typescript, AngularJS, ReactJS, NodeJS, PHP, Laravel, jQuery, CSS vb. teknolojilerde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

b) İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

c) Veritabanı mimarisi, tasarımı, normalizasyonu, optimizasyonu ve yönetiminde ileri seviyede deneyimi olmak.

d) Git versiyon kontrol sistemi konusunda deneyime sahip olmak.

e) MVC ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

f) Web Servis ve API teknolojilerine hakim olmak.

g) Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi (Agile, Scrum) olmak.

h) Tarayıcılar arası uyumsuzlukların giderilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.

j) Temel seviyede bash scripting bilgisine sahip olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Adaylar başvurularını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında saat 23:59:59'a kadar e Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım - Mersin Üniversitesi) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun 1 (bir) alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvurulardan komisyonun uygun gördüğü tek bir pozisyona başvuru kabul edilir.

ŞAHSEN VEYA POSTA İLE YAPILACAK BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

D)İSTENİLEN BELGELER

1. Ayrıntılı Özgeçmiş (Varsa özel şartlarda istenilen iş deneyimi firmalardan alınacak ıslak imzalı ve kaşeli yazı ile belgelendirilmeli, yoksa özgeçmişte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir)

2. Genel Şartlar (e) maddesinde belirtilen ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devletten alacağı SGK Hizmet Dökümü (doğrulama kodunu içerecek şekilde) ile belgelendirmek (Yönetmelik gereğince bu tecrübeyi sağlamak zorunludur),

3. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

4. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

E) SINAV KONUSU

Yazılı ve Uygulamalı sınav konuları yukarıdaki "Özel Şartlar" bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

F) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve ilan süreci ile ilgili diğer duyurular http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adaylar sonuçlarını aynı zamanda Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

G)SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

(1) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(2) Tam zamanlı çalışan personelin aylık sözleşme ücret tavanı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen ücret tavanı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ve pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak, Bakanlıkça yapılacak vizede belirlenir. Belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz.

(3) Kısmi zamanlı çalışan personelin bir saatlik sözleşme ücret tavanı, birinci fıkra çerçevesinde belirlenen sözleşme tavan ücretinin 1/180 ine isabet eden tutardır ve bu şekilde tespit edilen ücretler sözleşmelerinde belirtilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim projeleri süresi ile sınırlı personel çalıştırması durumunda çalıştırılacak personelin tam veya kısmi zamanlı çalışma durumu dikkate alınarak ücretleri yukarıdaki fıkralara göre saptanır.

(5) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(6) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı ödenir. Tam zamanlı çalışan personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30 u, devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270 i kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi zamanlı çalışan personelin görevine gelmediği veya devam etmediği her saat için saatlik sözleşme ücreti kadar eksik ödeme yapılır.

H)DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.

2) Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak istihdam edileceklerin haftalık çalışma süreleri 45 saattir.

3) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktırlar.

4) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

5) Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

I) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Çiftlikköy Kampüsü, Rektörlük Binası 2. Kat P.K. : 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon: 0324 361 00 01 Dahili: 35026 - 35030 - 35031 - 35032

8993/1-1