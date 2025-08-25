Sahil Güvenlik Komutanlığı 26 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 26 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 5 eylül 2025
Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 25 Ağustos 2025 23:48, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 23:45
TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR
TALEBİ ALAN İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : TÜRKİYE İŞKURUMU BORNOVA HİZMET MERKEZİ
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ
