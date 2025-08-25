Sinop Üniversitesi 2 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 saydı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2 adet Eski Hükümlü/TMY sürekli işçi abını yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

B-GENEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarım Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4-Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6-Kamusal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9-Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir,

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11-İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

12-Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

13-Kadro ve Pozisyondaki talepler Sinop İl ve ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Sinop il ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

C-ÖZEL ŞARTLAR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU)

Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,

En az ilköğretim mezunu ve 18-40 yaş arasında olmak,

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldın veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığım gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, İfade eder.

Ç-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 25/08/2025-29/08/2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (TŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Sinop İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

D-KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞ-KUR tarafından Sinop Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 10 Eylül 2025 tarihinde Saat:10:00'da Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Adaylara ayınca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.smop.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

F-SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Kura sonucu belirlenen adayların sözlü sınav tarihi 01-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak olup sözlü sınav öncesi yeri, tarihi ve saati kurumun internet sitesinde (www.sinop.edu.tr) ilan edilecektir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başan sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınav öncesi istenen evraklar kurumun internet sitesinde (www.sinop.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartlan taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren veya belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alman adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamalan sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten aynlanlann, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenierin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başan sırasına göre atama yapılacaktır.

8435/1-1