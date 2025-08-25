Dokuz Eylül Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların; 2024 yılı KPSS sınavına girmiş olması, (Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) adayların 2024 yılı KPSS puanının da başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması,

2- Adayların başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmesi,

3- Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmaması,

5- Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmesi gerekmektedir. (Örn: Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi)

6- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

7- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Adaylar başvurularını 25/08/2025 (09:00) - 09/09/2025 (17.00) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Dokuz Eylül Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4- Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile elektronik posta, faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

IV. İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda noter onaylı mezuniyet belgesinin yüklenmesi gerekmektedir.)

2- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayın, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir pdf formatında noter onaylı belgenin "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemesi gerekmektedir.

3- KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.)

4- Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

5- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten "SGK Uzun Vadeli Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur" seçeneği kullanılmalıdır.) belgesinin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

6- Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.)

7- Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların noter onaylı mezuniyet belgelerini pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- İlan edilen sözleşmeli personel pozisyon ünvanları ve nitelikleri dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan asıl adaylar belirlenecektir. Ayrıca, ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır."

2- Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük olan) öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

3- Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup asıl ve yedek adayların listesi https://www.deu.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.

4- Üniversitemizde işe başlamak için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. Belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5- Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayanların veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. İlgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir.

6- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı

No: 144 Alsancak/İZMİR

Detaylı Bilgi İçin Telefon : (0232) 412 11 12

(0232) 412 11 13

9085/1-1