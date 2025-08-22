İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

A-Öğretim Görevlisi kadroları için

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31'inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 15. gün mesai bitiminde başvurular sona erecektir. Başvurular https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında: 03.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

. Adaylar; Başvurulan unvan, birim, bölüm (varsa anabilim/program adı), kendi e-posta, telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge, Lisans diploması ve transkript aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi, Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim

Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen denklik belgesi, Öğrenci belgesi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktora), İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf), ALES sonuç belgesi (internet çıktısı), YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi (internet çıktısı), Adli sicil kaydının olmadığına dair belge, Nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ; https://ubys.medeniyet.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi olarak başvuruda bulunacaklardır.

. Atanmaya hak kazanan adayın beyan ettiği başvuru dosyasının bir örneğini fiziki olarak İlahiyat Fakültesi'ne teslim etmesi gerekmektedir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

. Ön değerlendirme sonucu, giriş sınavı ve sınav sonuç ilan tarihlerini içeren takvim ilanımız yayımlandıktan sonra

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde ve ilgili fakültelerin web adreslerinde duyurulacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.