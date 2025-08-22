Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 eylül 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Ağustos 2025 00:50, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 00:23
Yazdır
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 08.09.2025 günü saat 17:00'dir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanına Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Atama, Yükseltme Ve Performans Ölçütleri Yönergesinde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/atama_yukseltme_ve_performans_olcutleri_yonergesi.pdf') belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine I (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS'den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

8973/1-1

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Ardahan belediyesi 1 sözleşmeli personel alacak

Ardahan belediyesi 1 sözleşmeli personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı