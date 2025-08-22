Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 08.09.2025 günü saat 17:00'dir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanına Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Atama, Yükseltme Ve Performans Ölçütleri Yönergesinde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/atama_yukseltme_ve_performans_olcutleri_yonergesi.pdf') belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine I (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS'den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

8973/1-1

