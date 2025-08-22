Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen ünvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Öğretim Görevlisi(TGD-SPS-202501-1) :

Genel Şartlar:

1.657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

3.Yabancı dil sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak.

İstenilen Belgeler:

1.Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan Başvuru Kodu, Kadro Ünvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (En az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

4.Öğrenim Belgeleri: Tercihen e-Devletten alınmış, eğer e-Devletten alınamıyorsa noter onaylı olarak: Lisans Mezuniyet Belgesi/Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi, Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi /Tezli Yüksek Lisans diploması ve Doktora Mezuniyet Belgesi/Doktora Diploması). Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir. Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için esas alınır. Teslim edilen belgeler geri iade edilmeyecektir.

5.ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)

6.YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7.Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta yolu ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Temel Geliştirme Direktörlüğü https://fdd.sabanciuniv.edu/tr/anasayfa web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

1.ALES ile YDS ve muadil sınavlarının geçerlilik süresi 5 sene kabul edilmektedir. Daha eski tarihli sınavlar geçerli sayılmayacaktır.

2.Başvuru evrakları, kişilere geri verilmeyecektir.

3.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9003/1-1