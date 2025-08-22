İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek olup postada meydana gelen gecikme sebebiyle son tarihi geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca; yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük ünvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan ünvanlar için istenen ve üniversitemiz ölçütlerinde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait İngilizce dil belgeleri veya ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer İngilizce dil belgeleri geçerli olacaktır. İngilizce eğitim verebilmek için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. İngilizce dil sınav sonuç belgelerine ilişkin geçerlilik sürelerinde, ilgili sınav türünde yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenmiş geçerlilik süreleri uygulanmaktadır.

Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (Üniversitemiz internet sayfasında Mevzuat ve Protokoller başlığının altında Yönergelerin güncel hali bulunmaktadır) taşımaları gerekmektedir.

(*) Ayrıca adayların başvuru dilekçelerinde, Resmi Gazete tarih ve sayısını ilgi tutarak başvurdukları kadroyu ve ilanda yer alan kriterleri açıkça belirterek, bu kriterleri sağlamaları ve bu kriterleri sağladıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Profesör adaylarının başvuru dilekçesini*, başvuru formunu ve puan tablosunu (https://ticaret.edu.tr/insan-kaynaklari-daire-baskanligi/is-basvurulari/), YÖK formatlı öz geçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Doçentlik Belgesini ve diploma (Doktora, Yüksek Lisans, Lisans diplomalarının asılları ya da onaylı suretleri) örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını dijital (PDF formatında ve USB flash bellekte) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,

Doçent adaylarının başvuru dilekçesini*, başvuru formunu ve puan tablosunu (https://ticaret.edu.tr/insan-kaynaklari-daire-baskanligi/is-basvurulari/), YÖK formatlı öz geçmişlerini, bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini ve diploma (Doktora, Yüksek Lisans, Lisans diplomalarının asılları ya da onaylı suretleri) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını dijital (PDF formatında ve USB flash bellekte) olarak hazırlayarak Rektörlüğe (Alınan Senato kararı ile Üniversitemizde Doçentlik Sözlü Sınavı yapılmamaktadır),

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının başvuru dilekçesini*,başvuru formunu ve puan tablosunu (https://ticaret.edu.tr/insan-kaynaklari-daire-baskanligi/is-basvurulari/), YÖK formatlı öz geçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Yüksek Lisans, Lisans diplomalarının asılları ya da onaylı suretleri) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını dijital (PDF formatında ve USB flash bellekte) olarak hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlığına (yerleşke adresleri için https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx sayfasını ziyaret ediniz) teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvurular ilgili birimlere (Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna/Hazırlık Okuluna) şahsen veya ıslak imzalı belge asıllarını iletmek sureti ile posta (adresler için https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx sayfasını ziyaret ediniz) yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek olup postada meydana gelen gecikme sebebiyle son tarihi geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 22 Ağustos 2025

Son Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 09 Eylül 2025

Giriş Sınavı / Mülakat Tarihi (Hazırlık Okulu) : 10 Eylül 2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 11 Eylül 2025

Tüm Başvurular İçin İstenen Genel Şartlar:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi*,

2. YÖK formatlı öz geçmiş,

3. İki adet fotoğraf,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar**, lisans ve lisansüstü transkript, lisansüstü yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce dil için muadili bir puan aldığını gösterir ve geçerlilik süresi devam eden belge,

7. Geçerlilik süresi devam eden ALES sonuç belgesi (ilgili puan türünde)***,

8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9. Varsa bilimsel yayın dosyası,

10. İngilizce Hazırlık Programına başvuru yapacak adaylar için Üniversitemizin internet sayfasında yer alan İngilizce Hazırlık Programı Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (https://ticaret.edu.tr/insan-kaynaklari-daire-baskanligi/is-basvurulari/).

(*) Adayların başvuru dilekçelerinde, Resmi Gazete tarih ve sayısını ilgi tutarak başvurdukları kadroyu ve ilanında yer alan kriterleri açıkça belirterek, bu kriterleri sağlamaları ve bu kriterleri sağladıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

(**) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

(***) Sınav sonuç belgelerine ilişkin geçerlilik sürelerinde, ilgili sınav türünde yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenmiş geçerlilik süreleri uygulanmaktadır.

Eksik belge sunan ya da başvuru süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr adresinde yayımlanacak olup bahse konu duyuru aynı zamanda tebligat niteliğinde olacağından başvuru yapan adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

8997/2/1-1