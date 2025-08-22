İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul Bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Kimlik Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesör kadrosuna başvuru için bilimsel yayın ve çalışmalar 6 takım halinde CD veya USB olarak iletilmeli)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ :22.08.2025

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.09.2025

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),

Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),

ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.)

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Türkçe eğitim veren Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan , Yabancı Dil ile eğitim veren Lisans programları için 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Öğretim Elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.08.2025

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.09.2025

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 08.09.2025

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 10.09.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 11.09.2025