Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun. 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına. Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

I- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şanları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

3- (*) 2025-ÖÜ2-59 nolu ilana müracaat edecek adayların "Yükseköğretim Kunımlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

Müracaatlarda I alep Edilen Evrak

I- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi (Tıklayınız)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- "Kurum Dışı personel için" Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- "Kurum Dışı personel için" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Askerlik Durum Belgesi (*) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

6* "Kurum Dışı personel için" Adli Sicil Belgesi (*)

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak-Çalışılan yerlerden alınan ıslak veya elektronik imzalı tecrübe belgesi)

9- İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (2025-ÖÜ2-29 nolu ilana müracaat edecek adaylar için)

I O- "Kurum Dışı personel (Açıktan veya yeniden atanacaklar) için' Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir,) (Ruh Sağlığı ve Hanla!ıklan (Izmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.) 11- Lisans, yüksek lisans, doktora/sanalta yctcrlikAızmanhk belgesi, doçentlik belgesi (*)

12- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Tıklayınız)

13- Profesör kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Tıklayınız)

14- "Kurum Dışı personel için" HİTAP Hizmet Dökümü (*) (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan aynlmış alanlardan istenmektedir.)

15- "Kurum Dışı personel için" Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

16- "Kurum Dışı personel için" KVK-FROI Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Tıklayınız)

17- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (Tıklayınız)

18- Taşınabilir (Flash) Bellek (Profesör kadrosu için 7 adet Taşınabilir (Flash) Rellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet Taşınabilir (Hash) Relief)

Taşınabilir (Flash) Belkk İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formunun ıslak imzalı taranmış hali ile formda belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği lisansüstü çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve Mtora/sanatta yvtcrlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

Not; İlanımız Kuram içi yükselmeleri de kapsamaktadır,

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veyae-Devlet üzerinden alman karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye aIınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

I 2547 sayılı Kanunun Ek 38, maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır,

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler''kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütünduyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

8882/1-1