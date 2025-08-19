Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretini üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen şartlan haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen şekilde dilekçelerini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir), özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF foralarında hazırlanmış 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 9, maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatmda hazırlanmış 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği"nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafım, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatmda hazırlanmış 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 3 8. maddesi uyarınca belirlenen %30'lıık kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrolarına yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Rektörlük (Kalite Koordinasyon Koordinatörlüğü Birimi) öğretim görevlisi (Uygulamalı birim) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca veya İngilizce dilinde Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumuııda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onayh hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy / İSTANBUL

İlan olunur.

8890/2/1-1