Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

2025-4

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular Yabancı Diller Yüksek Okulu Kurslar Müdürlüğü Maltepe Yerleşkesi/ İstanbul'a, Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan "MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği" geçerli olacaktır.

Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

1- Başvuru Şartları

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği'nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

c. Yabancı dil sınav sonucu en az 85, ALES sonucu en az 70 olmak (doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir),

ç. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,

d. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,

e. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak.

2- Başvuru Dosyası Kapsamı

a. Aday Bilgi Formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

b. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

c. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

ç. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),

d. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),

e. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi,

f. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-Devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir),

g. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),

ğ. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden "Nüfus Aile" alınacaktır),

h. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

ı. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

i. 1 (bir) adet ıslak imzalı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Esas Bilgi Çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),

j. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri,

k. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),

l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar.

Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın ünvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.