Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

3 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM DUYURUSU İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- 04.08.2025 tarihli ve 32976 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 3 kişilik Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları) alımımız ile ilgili işlemler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yerine getirilmiş ve söz konusu ilanımıza Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında başvuru yapılmadığından, yukarıda belirtilen Yönetmelik'in Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları başlıklı 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın ilan yayımlanmıştır.

Açıklama 4- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

. Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İlanımıza başvurup Türkiye İş Kurumundan Kuruluşumuza gönderilen nihai listeye dahil olan tüm adayların (KPSS'den muaf öncelikli adaylar da dahil olmak üzere) sınavda başarılı sayılması için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.Tüm adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde Uzakyol Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8804/1-1