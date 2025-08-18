KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanuncun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureli, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), yabancı dil sınav belgesi, lisans belgesinin onaylı örneği, yüksek lisans belgesinin onaylı örneği, doktora/uzmanlık belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör başvurularında), profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör başvurulan için) ile insan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi insan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Malı. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay'KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlk Başvuru T arihi : 18.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 02.09.2025

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

KIO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, AkabeMah. Alaaddtn Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Müracaatların Başlama Tarihi : 18.08.2025

Son Müracaat Tarihi : 02.09.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2025

Sınav Tarihi : 10.09.2025

Değerlendirme Tarihi : 12.09.2025

İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3- Özgeçmiş (CV)

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİLveyamuadili)

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve E-devlet üzerinden alman barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

8812/2/1-1