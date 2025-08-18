Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 7 (yedi) Öğretim Üyesi ile"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 (on bir) Öğretim Elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)

(https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında)

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti (Asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- İngilizce eğitim veren bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca [Madde-8-7], İngilizce ders verebilme yeterliliğine asgari düzeyde sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

İlan Yayın Tarihi : 18.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 01.09.2025

Ön Değerlendirme İlan : 04.09.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 08.09.2025

Sonuç Açıklanma Tarihi : 11.09.2025

Araştırma Görevlisi Adaylarından İstenilen Belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında),

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

5- Vesikalık fotoğraf (1 adet),

6- Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,

7-Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge,

8- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)

9- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)

10- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

11- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim : E-Posta: [email protected]

Telefon : (0332) 223 5454 - 223 5469

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

8760/1-1