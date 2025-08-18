İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/26626960), Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin Uygulama Esasları uyarınca "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlarda belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için; Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili Dekanlığa şahsen başvuru yapmalıdırlar.

Başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi, "Formlar"

sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi varsa eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve ünvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik ünvanını aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

*Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi varsa eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi ,Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve ünvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/ belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Kimlik fotokopisi ile son altı ayda çekilmiş 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak

ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

İlan edilen ünvanlara atanmak için başvuracak adayların;

* Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve unvanların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*İlanda eğitim dili İngilizce olan programa başvuracak olanların ilgili yönetmelik kapsamında aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) seksen beş puanla başarılı olması.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro ünvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

* Aynı kişi birden fazla kadroya başvuru yapmamalıdır.

* Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yönetim gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

* Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok (3.kat), Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Tıp Fakültesi

- Diş Hekimliği Fakültesi

- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.

No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

