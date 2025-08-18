Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 10 Eski Hülümlü ve Terörle Mücadele Kapsamında İşçi Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ / TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi gereğince, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan) alınacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18/08/2025 - 22/08/2025 tarihleri arasında ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, mülakata katılacak ve işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular https://www.adu.edu.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

A. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını doldurmamış olmak.

2. İlanın yayımlandığı tarihten önce Aydın il merkezi ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek. (Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir).

3. Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak. (Tecilli, muaf veya yapmış olmak)

4. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

5. Eski hükümlü için; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir,

6. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan için; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

7. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

8. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

10. Görevini devamlı yapmasına engel bedenen aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelendirmek. (Göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri, ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

14. Başvuruda bulunan adaylar, ilanda belirtilen tüm hususları ve işyerindeki çalışma koşullarını kabul etmiş sayılır.

B. KURA İŞLEMİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (dört) katından fazla başvuru olması halinde, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) ilan edilecek olup, bu siteden yapılan duyurular tebligat kabul edilecek ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi, sınav komisyonu tarafından daha sonra belirlenecek bir tarihte noter huzurunda yapılacak olup ADÜ TV üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sınav Komisyonu tarafından sözlü sınava alınacaktır.

Noter kurası ve sözlü sınava ilişkin mekan, tarih ve saat Üniversitemizin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

C. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

D. SÖZLÜ SINAV İŞLEMİ

Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, Sınav Komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres, problem çözme ve benzeri konular üzerinden değerlendirilecektir.)

Sınav Komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

E. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde (www.adu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların söz konusu belgeleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Göreve başlamaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine yedek listeden başarı sırasına göre göreve başlatılacaktır.

Göreve başlama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak göreve başlatılmayacak, sehven başlatılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların, ibraz edilen sağlık raporunun uygun olması ve yapılacak olan arşiv araştırması sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Göreve başlayacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 18/08/2025 - 22/08/2025

