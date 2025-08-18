Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

-Genel Şartlar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge

kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internetsitesinden ulaşabilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8813/1/1-1

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

-Genel Şartlar-

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde

Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu esas alınacaktır.

-Sınav Takvimi-

-Araştırma Görevlisi Kadroları İçin;

İlan Yayım Tarihi : 18.08.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi : 18.08.2025

Son Başvuru Tarihi : 01.09.2025

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi : 09.09.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 18.09.2025

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 25.09.2025

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) Özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için)

-Açıklamalar-

1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi kadro başvuruları ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

8813/2/1-1