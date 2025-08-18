TÜİK, 9 Sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlığımız Yazılım Daire Başkanlığı, Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, .Net Core MVC, Net Core Web API, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

6. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

8. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. 10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

10. Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini ileri düzeyde kullanmış olmak,

12. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

14. İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

15. Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Project Management Professional (PMP) eğitimi almış olmak,

c. CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

d. Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

e. DevOps araçları ve süreçlerinde deneyimli olmak (Rancher, Prometheus, Grafana vb.),

f. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin, Ionic, Cordova, QT, React Native, Flutter vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

g. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

. Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak (Belgelenmediği takdirde aday sınava girmeye hak kazanamayacaktır),

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization, localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / Cross- Platform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi konularda bilgi sahibi olmak,

6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veri tabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

8. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

10. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (jwt, oauth, saml, vb),

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,

12. Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

13. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

d. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin, Ionic, Cordova, QT, React Native, Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

e. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

. Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Proje yönetimi ve iş analizi alanlarında en az 6 (altı) yıl deneyime sahip olmak ve belgelemek,

2. Paydaşlarla etkin iletişim kurarak iş ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş süreçlerinin analiz edilmesi, gereksinimlerin toplanması, uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

3. Yazılım projelerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde görev almış ve yazılım proje yönetimi deneyimine sahip olmak,

4. Yazılım ekipleri (analist, geliştirici, testçi vb.) ve iç/dış paydaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon sağlamak,

5. Çevik proje yönetim yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) temel prensipleri ve pratiklerini uygulama deneyimine sahip olmak,

6. Proje Yönetim ve İş Takip Araçlarının (JIRA, Redmine vb.) kullanım deneyimine sahip olmak,

7. Yazılımın gereksinimlerine uygun olarak Balsamic Wireframes benzeri araçlarla kullanıcı arayüzü tasarımları (wireframe) ve prototip oluşturma deneyimine sahip olmak,

8. MS Project ve MS Visio araçlarını kullanım deneyimine sahip olmak,

9. CMMI, SPICE gibi yazılım süreç iyileştirme ve olgunluk modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,

10. İş süreçlerinin analizi, modellenmesi (BPMN) ve iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

11. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (MS SQL, Oracle, PostgreSQL) hakkında bilgi sahibi olmak,

12. İş analizi ve proje yönetimi süreçlerinde yapay zeka ve ilgili araçların kullanımına dair bilgi sahibi olmak,

13. PMI veya IIBA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek,

14. PMI uyumlu Proje Yönetimi eğitimi almış olmak ve belgelemek.

Tercihen;

a. Project Management Professional (PMP) sahibi olmak,

b. Professional Scrum Master (PSM I) sertifikasına sahip olmak.

KIDEMLİ DEVOPS UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. SonarQube, JIRA, Git, Git Branching alanlarında bilgi sahibi olmak,

2. En az bir programlama diline ya da framework yapısına hakim olmak (.net, java, JavaScript, python),

3. Domain driven design ve mikroservisler hakkında bilgi sahibi olmak,

4. Asgari 3 (üç) yıl DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, (Belgelenmesi gerekmektedir.)

5. Unix/Linux İşletim sistemleri konusunda ve veri tabanı, uygulama katmanı, yazılım ve güvenlik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Tüm entegrasyon ve dağıtım sürecini düzenleyebilecek şekilde BT operasyonları ve sysadmin rolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve kod versiyonlama konularında tecrübe sahibi olmak (Özellikle Git ve Artifactory ortamları, akışları konusunda tecrübeli),

8. Containerization (Kubernetes) konusunda 3 yıl tecrübe ve bilgi sahibi olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.),

9. Network altyapıları ve araçları, TCP/IP, yönlendirme ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Network, firewall, load balancer, proxy, ingress konularında bilgi sahibi olmak,

11. Redis, Rabbit MQ konularına hakim olmak,

12. Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak (Shell, bash, PowerShell, Python vb.),

13. Prometheus, Graylog, Kibana, Jaeger ve Grafana, sistem performansını izleme, log yönetimi, veri görselleştirme ve dağıtık izleme monitoring ve loglama araçları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Nginx web sunucusu, ters proxy konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

a. Jenkins ile çalışmış olmak.

b. CKA, CKAD sertifikalarından en az birisine sahip olmak.

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle veri tabanı yöneticisi (database administrator) olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

2. Oracle veri tabanı sistemlerinin yönetimi (kullanıcı yönetimi ve veri tabanı güvenliği), bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirilmesi ve kapasite planlama işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,

3. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

5. SQL, PL/SQL konularında tecrübe sahibi olmak,

6. Oracle veri tabanında veri mimarisi tasarımı, veri modelleme, veri tabanı migrasyonu, replikasyon, RMAN ve datapump ile yedekleme ve yedekten geri dönme (restore), yüksek erişilebilirlik (HA - High Availability) ve felaket kurtarma (DR - Disaster Recovery) senaryoları konularında deneyimli olmak,

7. Oracle veri tabanlarında performans izleme, loglama (auditing), performans iyileştirme (tuning) ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak,

8. PostgreSQL ve MSSQL Server veri tabanı sistemlerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli erişilebilir olmasını sağlamak,

10. Sistemlerde oluşabilecek beklenmedik sorunlara hızlı çözüm üretebilmek,

11. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,

12. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, dokümantasyonun önemini kavramış, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

a. Oracle 11g ve üstü veri tabanı OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,

b. Oracle'dan PostgreSQL'e migrasyon konusunda deneyimli olmak,

c. Tercihen Data Guard, CDC gibi veri yedekleme/replikasyon sistemlerinde deneyime sahip olmak.

İŞ ANALİSTİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. İş analizi alanında en az 4 (dört) yıl deneyime sahip olmak ve belgelemek,

2. Paydaşlarla etkin iletişim kurarak iş ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş süreçlerinin analiz edilmesi, gereksinimlerin toplanması, uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

3. Yazılım ekipleri (analist, geliştirici, testçi vb.) ve iç/dış paydaşlarla etkin iletişim ve koordinasyon sağlamak,

4. Çevik proje yönetim yaklaşımları (Scrum, Kanban vb.) temel prensipleri ve pratiklerini uygulama deneyimine sahip olmak,

5. Proje Yönetim ve İş Takip Araçlarının (JIRA, Redmine vb.) kullanım deneyimine sahip olmak,

6. Yazılımın gereksinimlerine uygun olarak Balsamic Wireframes benzeri araçlarla kullanıcı arayüzü tasarımları (wireframe) ve prototip oluşturma deneyimine sahip olmak,

7. MS Project ve MS Visio araçlarını kullanım deneyimine sahip olmak,

8. CMMI, SPICE gibi yazılım süreç iyileştirme ve olgunluk modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. İş süreçlerinin analizi, modellenmesi (BPMN) ve iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

10. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (MS SQL, Oracle, PostgreSQL) hakkında bilgi sahibi olmak,

11. İş analizi ve proje yönetimi süreçlerinde yapay zeka ve ilgili araçların kullanımına dair bilgi sahibi olmak,

12. PMI veya IIBA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek.

Tercihen;

a. IIBA CBAP (Certified Business Analysis Professional) sertifikasına sahip olmak.

SİSTEM UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

2. En az 3.000 (üç bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

3. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware ve Proxmox sunucu sanallaştırma platformlarının en az birinde kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

4. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

5. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

SÜREÇ UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Süreç Tasarımı, Süreçlerin Yeniden Mühendisliği ve/veya Süreç Yönetimi alanlarında deneyim sahibi olmak,

2. Süreç iyileştirme ve geliştirme projelerinde çalışmış olmak,

3. ERP veya benzer Kurumsal Kaynak Planlama programlarında tecrübe sahibi olmak,

4. Proje Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. Proje Yönetimi metodolojisine hakim olmak,

6. Proje Yönetimi araçlarından herhangi birinde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İstatistiki ürün yönetimi sürecini tüm aşamalarda takip edebilecek; iletişim, takip, bilgilendirme, raporlama ve koordinasyon görevlerini yerine getirebilecek olmak,

8. Uluslararası literatürü tarayacak ve sentez edecek İngilizce dil yetkinliğine sahip olmak,

9. Mevcut, yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin bilgisini yeni iş tasarımlarına ve iş modellerine pratik olarak uygulayabilme becerisine sahip olmak,

10. MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

11. Raporlama ve planlama becerisi yüksek, dokümantasyon yetkinlikleri kuvvetli olmak,

12. Dinamik, Sonuç odaklı ve takipçi olmak,

13. Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek ve sunum becerileri güçlü olmak,

14. Ekip çalışmasına yatkın ve görev takip disiplinine sahip olmak.

Tercihen;

a. Yazılım geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. Üretim faaliyeti bulunan firmalarda ürün ve proje yönetimi konusunda deneyimi olmak,

c. Yazılım projelerinde Sistem Analisti veya İş Analisti olarak tecrübe sahibi olmak,

d. İlişkisel veri tabanı (Oracle ve PostgreSQL) tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Orta - İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak.

ETL UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Kamu veya özel sektörde büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL Uzmanı, Veri Uzmanı, Veri Ambarı Uzmanı vb. pozisyonlarda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,

2. Veri aktarım süreçlerinde güvenlik, bütünlük ve tutarlılık prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

3. ETL (Extract, Transform, Load) süreçleri ve veri entegrasyonu araçları (Talend, Pentaho, Oracle Data Integrator, Informatica vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4. OLAP ve OLTP veri modelleri konusunda bilgi sahibi olmak; bu modellere uygun ETL süreçleri geliştirmiş olmak,

5. Farklı kaynak sistemlerden (veri tabanı, dosya, API vb.) veri çekip dönüştürerek hedef sistemlere aktarım gerçekleştirmiş olmak,

6. ETL job'larının oluşturulması, izlenmesi, hata yönetimi ve performans iyileştirmesi konularında deneyimli olmak,

7. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda tecrübeli olmak,

8. PL/pgSQL ve PL/SQL programlama dilleri ile veri işleme işlevleri yazmış olmak,

9. Oracle veya PostgreSQL veri tabanları üzerinde Stored Procedure tabanlı veri modelleri geliştirmiş olmak,

10. İlişkisel veri tabanları (DB2, Oracle, MSSQL, PostgreSQL vb.) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11. ETL projelerinde kullanılan veri akış diyagramları ve dokümantasyon konularında tecrübeli olmak,

12. Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı ve dokümantasyon alışkanlığına sahip olmak,

13. Veri projelerinde temel proje yönetimi bilgisine (süreç takibi, versiyon kontrolü, test senaryosu oluşturma vb.) sahip olmak.

Tercihen;

a. Python, Bash gibi betik dillerinde bilgi sahibi olmak,

b. Veri kalitesi kontrol süreçlerine aşina olmak,

c. Apache Kafka, Airflow, NiFi gibi veri akış araçlarında deneyim sahibi olmak,

d. ISO 27001 veya KVKK gibi veri güvenliği standartlarına uygunluk hakkında bilgi sahibi olmak.

2- İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvurular, 18/08/2025 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 01/09/2025 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Proje Yöneticisi, İş Analisti, Kıdemli Devops Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Sistem Uzmanı, Süreç Uzmanı, ETL Uzmanı için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)] Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 17/09/2025 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

5.1. Sınavın Şekli ve Başarı

a. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b. Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.

c. Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

d. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

e. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

f. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulamalı ve sözlü sınav 22/09/2025 -25/09/2025 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No: 114 06420

Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6- ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyon için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki, üç ve dört katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyona göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı