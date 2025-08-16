Sahil Güvenlik Komutanlığı 23 İşçi Alacak

SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

2025 YILI 23 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

(18-22 AĞUSTOS 2025)

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek

Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek

üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Kurumu ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

hükümleri uyarınca 23 (Yirmiüç) işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresinde yapılabilir.

BAŞVURU ŞARTLAR:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

3-Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Diplomaya veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). Halihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.

5- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Samsun ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Samsun'a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, özel hayata ve hayatın gizli alanına veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, ticaretini yapmak suçlarından mahküm olmamak veya bu suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

7- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

8- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 10- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)

11- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

12- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya daha öncesinde kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. (Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)

13- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

15- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının ( II ) bendine istinaden hizmet akdi fesih edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

1- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Sporcu Fabrikası Yenimahalle, Atatürk Blv. No:11 Atakum/SAMSUN adresinde 01 Eylül 2025 günü 09:30-12:00 saatleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. Kura çekimiyle her bir branş için talep şartlarına uyan normal statüdeki başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday ile talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil, 4 katı yedek aday belirlenecektir.

2- Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

3- İstekli adaylar belirtilen yer ve tarihte noter kurasını izleyebilecek olup, Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması durumunda Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

4- Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge kontrolü tarihi ile sınav gün, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayımlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.

5- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak belirlenen adayın yerine Kurada yedek olarak belirlenen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6- Talep şartlarını taşımadığı/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adayların başvuruları işe başlamış olsalar dahi idarece sonlandırılacaktır.

7- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

8-Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili branşta/meslekte belirtilen açık iş gücü sayısınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığının internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

9- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarih ve saatinde söz konusu sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

10- Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) gün içinde adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itiraz

dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığına yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde sonuçlandırılarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.

11- Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince haklarında yapılacak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

12- Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup, bu raporlar nihai karar olarak değerlendirilmeyecektir. Adayların çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarını belirten nihai sağlık raporunun İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir. Adaylardan istenecek Sağlık Kurulu Raporunun içeriğinde yer alacak tahlil, tetkik ve muayene olunacak poliklinikler çalışma ortamına ve koşullarına göre belirlenerek adaylara yazılı bildirilecektir. Adayların istenen tüm tahlil, tetkikler ve muayene sonuçlarını Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte belgelemeleri zorunludur.

13- İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

14- İşe alınan işçilerin işbaşı yapmalarına müteakip deneme süresi 3 ay olup, deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.

15- Yukarıda belirtilen hususları Sahil Güvenlik Komutanlığının İnternet adresi (www.sg.gov.tr)üzerinden takip etmek başvuru sahiplerinin sorumluluğunda olup, Sahil Güvenlik Komutanlığının hukuki, mali ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı

Liman Mah. Ray Sokak No:2 ilkadım/SAMSUN

Tel : 0 (362) 444 03 33 Dahili:3152/3154

Faks: 0 (362) 444 12 25

e-mail:www.karadenizişçiiş[email protected].

