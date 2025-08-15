Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. Her aşamada (jüri aşamasına kadar) kadro ilanının değiştirme veya iptal etme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://basvuru.gop.edu.tr/ adresinden online olarak e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. (Son başvuru günü mesai bitiminde (saat: 17.00) online başvuru sistemi kapatılacaktır.)

6. Tüm başvurular, elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Müracaat edecek adayların sadece bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadro ilanına başvuru yapan adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir.)

3. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar içindir.)

4. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavının kontrol kodlu çıktısı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin noter onaylı sureti)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacak olup bilimsel çalışma ve yayınlar sisteme yüklenecektir.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi (YÖKSİS üzerindeki özgeçmiş yüklenebilir.)

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-Devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuran erkek adaylardan istenecektir.)

9. Sanatta yeterlik tezi

10. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

11. Fotoğraf (1 adet vesikalık)

12. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

13. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

8769/1/1-1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda ünvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

4. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://basvuru.gop.edu.tr/ adresinden online olarak e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. (Son başvuru günü mesai bitiminde (saat: 17.00) online başvuru sistemi kapatılacaktır.)

5. Tüm başvurular, elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurdukları dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)

8. Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları, http://personel.gop.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

9. Eksik, imzasız ve onaysız belgelerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Noter onaylı belgelerde onaylayanın adı soyadı, ünvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

11. İlanın her aşamasında değiştirme veya iptal etme hakkı Üniversitemize aittir.

Duyuru Başlama Tarihi : 15 Ağustos 2025

Son Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 5 Eylül 2025

Giriş Sınavı Tarihi : 9 Eylül 2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 12 Eylül 2025

İSTENİLEN BELGELER :

-Dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

-Başvuru Formu (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

-ALES Belgesi (Kontrol kodlu sonuç belgesi)

-ALES Muafiyet Dilekçesi (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler içindir.) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavının kontrol kodlu çıktısı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesinin noter onaylı sureti)

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliklerinin noter onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Lisans Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliklerinin noter onaylı sureti veya barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Tezli Yüksek Lisans Transkript (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Hizmet Belgesi (Devlet memuru olarak çalışmış veya halen çalışmakta olanlardan istenecektir.) (Onaylı veya e-Devletten alınan barkodlu HİTAP hizmet döküm belgesi)

-Deneyim Belgesi (İlan şartında istenilen ilgili alanda çalıştığını gösterir belgenin aslı ve meslek kodunun belirtildiği barkodlu SGK hizmet dökümü, devlet memuru olanlardan e-Devletten alınan barkodlu HİTAP hizmet döküm belgesi ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belgelerin asılları) (İlan tarihinden önceki çalışma deneyimi kabul edilecektir.)

-Askerlik Durum Belgesi (Bakaya durumunda olmamak) (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

-Özgeçmiş

-T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

-Fotoğraf (1 adet vesikalık)

-Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

8769/2/1-1