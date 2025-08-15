Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf"ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. Yabancı dille eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil yeterliliğini gösterir belge yabancı dil sınavından veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan sunulması gerekmektedir.

Araştırma Görevlilerinde doktora programına kayıtlı olan öğrenciler için yeterlik sınavına girmemiş olmaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlileri için Ales sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak. Yabancı dil düzeyi için YDS en az 70 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

İlgili Bölümler: Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü"

Araştırma Görevlileri için Ales sözel puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak. Yabancı dil düzeyi için YDS en az 70 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

İlgili Bölümler: Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü"

Araştırma Görevlileri için Eşit Ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak. Yabancı dil düzeyi için YDS en az 70 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı almış olmak.

İlgili Bölümler: Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini (öğretim üyeleri yayınları, atıfları, bildirileri ile ilgili kontrol ve doğrulama adımları için evrak teslimi öncesinde Ön Değerlendirme Başvuru Formunu (https://kutuphane.cankaya.edu.tr/cankaya-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-on-degerlendirme-basvuru-formlari/) eksiksiz doldurularak Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.), idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.

Başvuru süresi 15.08.2025 tarihinden itibaren 15 gündür.