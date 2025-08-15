Devlet Arşivleri Başkanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın aşağıda başvuru genel ve özel şartları belirtilen "Arşiv Uzmanı" Sözleşmeli Personel pozisyonu için Başkanlığımız İstanbul birimlerinde çalıştırılmak üzere 25 adet personel alınacaktır.

A- SÖZLEŞMELİ POZİSYON ÜNVANI, ADET VE GÖREV YERLERİ

4/B Sözleşmeli Pozisyon Ünvanı : Arşiv Uzmanı

4/B Sözleşmeli Pozisyon Adet : 25 (Yirmi beş)

4/B Sözleşmeli Pozisyon Çalıştırılacağı İl : İstanbul

B- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen boş pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puanı esas alınacaktır,

8. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

10. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

11. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

C- ÖZEL ŞARTLAR

1. Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az dört yıllık bölümlerinden mezun olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 (Yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı aday arasına girmek, (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Ç- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Adaylar başvurularını 15/08/2025 (09:00) - 25/08/2025 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Devlet Arşivleri Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.

4. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5. Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır, aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.),

2. Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az dört yıllık bölümlerinden mezun olduğunu gösteren Transkript Belgesi,

3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir,

4. KPSS Sonuç Belgesi (Sistemden otomatik aktarılacaktır.),

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir,

6. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir,

7. Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Sistemden otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir.),

8. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

9. Adli Sicil Belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden sisteme otomatik yüklenecektir.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlığımızın www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon için KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan ilan edilen pozisyonun 10 (on) katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. (En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

E- SÖZLÜ SINAVIN KONUSU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü Sınav konuları, Genel Kültür, Osmanlı Tarihi Müesseseleri ve Kavramları, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Arşivcilik Terminolojisi, 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikten oluşmaktadır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan),

olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Adayların sözlü sınavda aldıkları puan giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

F- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

2. Gerekli görülmesi halinde alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı ilanda belirtilen boş pozisyon sayısı kadar başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.

3. Atama hakkı kazanan asıl adayların kendilerine bildirilen süre içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

G- AÇIKLAMALAR

1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. Adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve genel hükümler geçerli olacaktır.

4. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

6. Başkanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

7. Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.

H- DİĞER HUSUSLAR

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.devletarsivleri.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

