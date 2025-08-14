İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. YÖK formatında özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet fotoğraf,

5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

Son başvuru tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Adaylar aynı ilan içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir.

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. YÖK formatında özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet fotoğraf

5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge - transkript fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

Son başvuru tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Adaylar aynı ilan içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir.

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul