İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

DİĞER ŞARTLAR:

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. Ayrıca yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 7 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası,

4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

5-Üniversitemiz ilanı her aşamasında kısmen ya da tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6-Profesör kadrosunda görev yapanlar doçent kadrosuna başvuruda bulunamazlar.

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

8766/1-1