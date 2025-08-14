Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2-1. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ

A) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-1)

Pozisyon sayısı 64.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren, İktisat ve Maliye bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (64): Merkez (19), Adana (1), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Ardahan (1), Artvin (1), Aydın (2), Balıkesir (2), Batman (2), Bayburt (1), Bilecik (2), Bingöl (1), Bitlis (1), Burdur (2), Çorum (4), Düzce (1), Edirne (2), Elazığ (1), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Siirt (2), Sivas (1), Tunceli (3), Yozgat (1).

B) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-2)

Pozisyon sayısı 2.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı, bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. İngilizce YDS'den (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) en az C düzeyinde (en az 70 puan) veya eşdeğer puan aldığını belgelemek (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış),

4. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

5. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (2): Merkez (2).

C) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-3)

Pozisyon sayısı 1.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (1): Merkez (1).

Ç) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-4)

Pozisyon sayısı 35.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (35): Merkez (8), Amasya (1), Burdur (1), Bursa (2), Denizli (1), Düzce (1), Edirne (2), İstanbul (2), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kayseri (1), Kocaeli (1), Malatya (1), Manisa (1), Muğla (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Van (1), Zonguldak (1).

D) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-5)

Pozisyon sayısı 2.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (2): Merkez (2).

E) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-6)

Pozisyon sayısı 2.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (2): Merkez (2).

F) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-7)

Pozisyon sayısı 46.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (46): Merkez (5), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Antalya (1), Aydın (2), Balıkesir (2), Bartın (1), Bolu (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Isparta (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (1) Karabük (1), Karaman (2), Kars (2), Kırşehir (1), Konya (2), Malatya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (2), Nevşehir (2), Ordu (1), Sinop (1), Şanlıurfa (2), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Van (1).

G) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-8)

Pozisyon sayısı 37.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (37): Merkez (5), Adıyaman (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bolu (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Hatay (2), Isparta (1), Karaman (1), Kayseri (1) Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (2), Kilis (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Muş (1), Niğde (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Rize (1), Şırnak (1), Tokat (1), Uşak (2), Zonguldak (1).

H) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-9)

Pozisyon sayısı 14.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Adalet ön lisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Merkez (12), Ankara (2).

I) BÜRO PERSONELİ (BÜRO PRS-10)

Pozisyon sayısı 4.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Bilgisayar Programcılığı ön lisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek Kontenjan (4): Merkez (4).

İ) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-1)

Pozisyon sayısı 92.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (92): Adana (1), Ağrı (1), Ankara (3), Antalya (10), Aydın (2), Batman (3), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (3), Çorum (1), Denizli (3), Diyarbakır (4), Edirne (1), Eskişehir (2), Gaziantep (4), Hatay (1), Isparta (1), İstanbul (9), İzmir (6), Kahramanmaraş (1), Karabük (2), Kars (1), Kayseri (1), Konya (1), Malatya (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Siirt (2), Sinop (3), Sivas (2), Şanlıurfa (4), Şırnak (1), Tokat (2), Trabzon (2), Van (2), Yalova (1), Zonguldak (1).

J) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK, KGG-2)

Pozisyon sayısı 100.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamında 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (100): Adana (1), Adıyaman (2), Afyonkarahisar (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Ankara (2), Antalya (2), Artvin (1), Aydın (5), Balıkesir (1), Batman (5), Bingöl (1), Bitlis (1), Burdur (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (3), Diyarbakır (3), Düzce (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (2), Hatay (1), Isparta (2), İstanbul (5), İzmir (2), Kahramanmaraş (2), Karabük (1), Karaman (2), Kars (2), Kayseri (2), Konya (1), Kütahya (2), Malatya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (2), Muğla (5), Muş (1), Nevşehir (2), Niğde (1), Ordu (2), Osmaniye (1), Rize (1), Samsun (1), Siirt (1), Sinop (3), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (1), Trabzon (3), Tunceli (2), Uşak (1), Van (2).

K) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-3)

Pozisyon sayısı 20.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (20): Ankara (4), Bursa (1), Eskişehir (1), İstanbul (6), İzmir (4), Konya (2), Muğla (2).

L) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN, KGG-4)

Pozisyon sayısı 10.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7. Kadın adaylar için boyunun 160 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 13 den az, 15 den fazla olmaması gerekmektedir.

8. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

9. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10. En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): Ankara (2), Antalya (2), Çanakkale (1), İstanbul (3), İzmir (2).

M) TEMİZLİK PERSONELİ (ERKEK, TMZ-1)

Pozisyon sayısı 134.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5. Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir.

6. Son 3 yıl içinde en az fiilen 90 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (134): Merkez (10), Adana (1), Adıyaman (3), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Aksaray (1), Amasya (1), Ankara (4), Antalya (3), Ardahan (1), Artvin (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bartın (1), Batman (3), Bayburt (1), Bingöl (2), Bitlis (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (2), Denizli (2), Diyarbakır (2), Edirne (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Erzurum (3), Eskişehir (2), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (3), Iğdır (1), Isparta (1), İstanbul (3), İzmir (7), Kahramanmaraş (3), Karabük (2), Karaman (2), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Konya (4), Kütahya (1), Malatya (2), Manisa (1), Mardin (1), Mersin (1), Muğla (6), Muş (1), Nevşehir (3), Ordu (2), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (1), Samsun (1), Siirt (2), Sinop (2), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Şırnak (2), Tokat (1), Trabzon (2), Tunceli (1), Uşak (1), Van (3), Yozgat (1).

N) TEMİZLİK PERSONELİ (KADIN, TMZ-2)

Pozisyon sayısı 20.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Kadın olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5. Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir.

6. Son 3 yıl içinde en az fiilen 90 gün Temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (20): Merkez (10), Ankara (3), Antalya (2), Gaziantep (1), İstanbul (2), Kocaeli (2).

O) ŞOFÖR (ŞFR-1)

Pozisyon sayısı 39.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6. SRC Belgesine sahip olmak,

7. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

8. En az fiilen 90 gün Şoför olarak çalıştığını belgelemek. (e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (39): Merkez (35), Ağrı (1), Balıkesir (1), Gaziantep (1), Kilis (1).

Ö) ŞOFÖR (ŞFR-2)

Pozisyon sayısı 30.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Erkek olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5. D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6. SRC Belgesine sahip olmak,

7. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

8. En az fiilen 90 gün "8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)", "8331.04 Metrobüs Şoförü" veya "8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü" meslek kodlarında çalıştığını e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek,

9. Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Bayburt (2), Diyarbakır (4), Erzincan (2), Iğdır (2), İstanbul (2), Kars (2), Kilis (1), Mersin (2), Niğde (2), Ordu (1), Osmaniye (2), Sakarya (2), Tekirdağ (2), Tokat (2), Tunceli (2).

P) AŞÇI (AŞÇ)

Pozisyon sayısı 1.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Aşçılık ön lisans programlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4. Erkek olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6. Aşçılık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak, atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile aşçılık görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir.

Başvuru Yapılabilecek İl (1): Konya (1).

2-2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar durumlarını, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, iki katı yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

3-1. SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) KÜTÜPHANECİ (KÜTÜP)

Pozisyon sayısı 102.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (102): Adana (2), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (2), Amasya (1), Ankara (4), Antalya (2), Ardahan (2), Artvin (2), Aydın (2), Balıkesir (1), Batman (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (1), Bolu (1), Burdur (3), Bursa (2), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (4), Düzce (1), Edirne (3), Elazığ (1), Erzincan (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Giresun (4), Gümüşhane (2), Hakkari (1), Hatay (1), İstanbul (4), İzmir (3), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kayseri (2), Kırıkkale (2), Kırklareli (2), Kırşehir (2), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (2), Muş (1), Nevşehir (2), Niğde (2), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (3), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Trabzon (2), Tunceli (1), Uşak (2), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (1).

B) TEKNİKER (TKNKR)

Pozisyon sayısı 2.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programlarından mezun olmak ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İl (2): Tunceli (2).

C) TEKNİSYEN (TKNS-1)

Pozisyon sayısı 15.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (15): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Antalya (1), Bingöl (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Erzincan (1), İstanbul (1), Kars (1), Kayseri (1), Mardin (1), Ordu (1), Trabzon (1), Van (1), Yozgat (1).

Ç) TEKNİSYEN (TKNS-2)

Pozisyon sayısı 19.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin İnşaat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (19): Adıyaman (1), Ankara (1), Batman (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hakkari (1), Hatay (1), Kahramanmaraş (1), Konya (1), Malatya (1), Manisa (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Uşak (1), Van (1).

D) TEKNİSYEN (TKNS-3)

Pozisyon sayısı 4.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (4): Ankara (1), Burdur (1), İzmir (1), Mersin (1).

3-2. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü sınavda aldıkları puan, giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibarıyla belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

3-3. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

3-4. SÖZLÜ SINAV BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların durumları başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek belirlenecektir.

3. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

4- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 25.08.2025 - 08.09.2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece merkez ya da bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercihine göre yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir yolla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenle ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

4. Atanmaya hak kazanan adayların atamaları merkez, il ve/veya ilçelere yapılacaktır.

İlan olunur.

