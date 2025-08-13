Süleyman Demirel Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN'UN 4/B MADDESİ) (CANLI MODEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "1 (bir) yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma" başlıklı Ek 8'inci maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde 2025-2026 yılı eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 1 (bir) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular, ilanın yayımlandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içinde (mesai bitimine kadar) ilan edilen kadronun bulunduğu birime (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Personel İşleri Bürosuna) istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır.

2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemizin (https://w3.sdu.edu.tr/) web sayfasında yayımlanacak Başvuru Dilekçesi ekinde;

1. Öğrenim Belgesi (Onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınan Barkotlu / kare kodlu belge)

2. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar) (e-Devlet Kapısı üzerinden alınan barkotlu / kare kodlu belge)

3. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Kapısı üzerinden alınan barkotlu / kare kodlu belge)

4. 2 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5. İş Talep Formu (Üniversitemizin (https://w3.sdu.edu.tr/) web sayfasında

yayımlanacaktır.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Eğitim ve öğretim süresiyle sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla 1 (bir) yıldan az süreyle, 485 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı çalıştırılmak üzere seçilecek canlı model yapılacak mülakat sonucunda belirlenecektir.

2. Mülakat sınavı 20.08.2025 tarihi saat 14:00 da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Ortak Derslikte yapılacaktır.

3. Mülakat sınavını kazanan adayların isim listesi, göreve başlamak için gerekli belgeler ve belgelerin teslim edileceği yer Üniversitemizin web sayfasında (https://w3.sdu.edu.tr/) 21.08.2025 tarihinde yayımlanacaktır.

4. Çalıştırılacak 1 (bir) adet canlı modelin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl olarak başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MÜLAKAT SINAVINI KAZANAN ADAYDAN İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemizin (https://w3.sdu.edu.tr/) web sayfasında yayımlanacak Göreve Başlama Dilekçesi ekinde;

1.Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu)

8554/1-1