Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,

. YÖK formatlı özgeçmiş,

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları

. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir),

. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

. ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

. Kimlik Kartı fotokopisi,

. Bir adet vesikalık fotoğraf,

. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

. SGK Ayrıntılı hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir),

. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak ilanın başvuru süresi içerisinde;

İlgili akademik birime yapılacaktır. (Haliç Üniversitesi - Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili akademik birime ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara üniversite tarafından eksik evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar sadece tek bir kadroya başvuru yapabilir.

Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gündür.

İlan Başlangıç Tarihi : 12.08.2025

İlan Bitiş Tarihi : 26.08.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.08.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 29.08.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.09.2025

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.halic.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde yayımlanacaktır.)

