İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuzun BURSA yerleşkesinin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen ya da kargo yoluyla yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

> Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

> Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

> YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

> Ayrıntılı Özgeçmiş

> Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

> Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

> *Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

> Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)

> ALES Sonuç Belgesi

> Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet)

> SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (barkodlu belge, e-Devlet)

> Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

. İki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

. Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen yapılacaktır.

*Muafiyet:

MADDE 14- (Değişik: RG-14/3/2016-29653)

Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.issb.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Birimi, Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir.

8588/1-1