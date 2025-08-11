Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar(https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri, dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 6 adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri, dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar (https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri), dil belgesi (Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen merkezi dil sınavından en az 55 puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğrenim Kurulu tarafından kabul edilen dil sınavından denk bir puan almış olmak.) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan, 1 adet fiziki arşiv dosyasının yanında Jürilerin değerlendirmesi için başvuru dosyasına ait bilgi ve belgeleri PDF formatında CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet olarak (Aday sayısal ortamda sunduğu belgelerin doğruluğu ile sorumludur) ilgili birime vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

Not: Kadrolara başvuracak adaylar Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki Atama Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylar başvuruda istenilen belgeleri Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesindeki istenilen belgeleri eksiksiz ve maddede belirtilen şekli ile eklemek zorundadırlar. ((https://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%c3%a7-kontrol/dok%c3%bcmanlar/formlar/) adresinden temin edilecektir.)

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.