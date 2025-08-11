Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi (bakınız: (https://personel.mu.edu.tr/) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik ortamda alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

2) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 (on beş) gündür. (Islak imzalı dilekçelerin ilan başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz kayıtlarına alınmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı, süresi içinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir.)

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Dr.Öğr.Üyesi kadrolarına, doçent ünvanını almış olanlar ile profesörler başvuru yapamazlar.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) (*) Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

9) Üniversite uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ( https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği ), ( İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının başvuru süresi içerisinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Dr.Öğr.Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için ilgili Fakülte Dekanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.

2- Özgeçmiş ve Yayın Listesi

3- Diploma ve Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler de geçerlidir.)

4- Fotoğraf (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6- Doçentlik Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

7- Hizmet Belgesi ( Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar, daha önce çalışıp ayrılsalar dahi bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.)

( e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)

8- Bilimsel Araştırma ve Yayın Dosyası (Kılavuzda belirtildiği şekilde ekleyiniz)

9- a) Başvuru Formu [Başvurulacak kadronun Temel alanına ait Başvuru Formunun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanıp, formdaki yayın türü sırasına göre hazırlanan detaylı puan dökümünü ile birlikte taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresinde yer alan Başvuru Formu)]

b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10- Doçentlik Sözlü Sınav:

a) 06 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan doçentlikte sözlü sınavın kaldırılmış olması nedeniyle, bu tarihten sonra doçentlik ünvanı alan ve sözlü sınava girerek başarılı olan adayların, e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan "DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAV BAŞARI BELGESİ"ni yüklemeleri gerekmektedir.

b) Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi: Doçentliğini sözlü sınava girerek alanlar ve 06 Mart 2018 tarihi öncesi doçentliğini alanlar hariç, bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Profesör ve doçent kadrosuna başvuru yapan ve sözlü sınava girecek adaylar için)

c) Doçentlik Sözlü Sınav Muafiyet Dilekçesi: 06 Mart 2018 tarihi öncesi doçentliğini alanlar (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek doçent ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş profesör ve doçent adayların; sözlü sınavları, ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi'nin 5 inci maddesi )

11- Yabancı Dil Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler de geçerlidir.)

12- Deneme Dersi Dilekçesi (*Genel açıklamalar 7. madde kapsamında başvuru yapacak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

