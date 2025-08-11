Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1 - Türk Vatandaşı olmak,

2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

5- Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağma gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartlan ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

8- Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı. Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunlan için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanın sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

11- Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

12-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

2. ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular e-Devlet Kapısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu işe Alım hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.ebiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11/08/2025 - 25/08/2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 11/08/2025 tarihinde saat 08.00'da başlayacak olup, 25/08/2025 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.

2- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Adaylar başvuru esnasında ilanda istenilen belgeler dışında sisteme başka herhangi bir belge yüklemesi yapmayacaklardır.

4- Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

5- Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

7- Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. ONLINE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Kariyer Kapısı ilan başvuru ekranındaki zorunlu belgeler (Adaylann KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Dcvlcl Kapısı üzerinden ilgili kuramların wcb servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.)

2- Ortaöğretim mezunu adaylardan; "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kurulularından 2008 yılı ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı/ türü/ alan/ mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanıtlayıcı belge yükleyecektir.

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversite web sitesinde ayrıca yayımlanacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, ilanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2- Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

3- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- Asıl ve yedek adayların isim listeleri ve asıl adaylardan göreve başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi www.bilecik.edu.tr ve https://www.bilecik.edu.tr/personel/ adreslerinden ayrıca 09/09/2025 tarihinde ilan edilecektir.

6- Göreve başlamaları için belgelerini eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucu olumlu olan adaylar göreve başlayacaktır.

7- Asıl adaylardan göreve başlamak için süresi içerisinde belge teslim etmeyen veya eksik belge teslim eden, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan, sözleşme imzalamaktan vazgeçen, feragat eden veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

8- Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartlan taşımalıdır.

9- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup sözleşme yapılmış ise de sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

10-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde (Bilecik ilinde) ikamet etmek zorundadır.

12- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

13-Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup (asıl/yedek) adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14-Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

8490/1-1