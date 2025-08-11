Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31.maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- Üniversitemiz Öğretim Elemanı kadrolarına başvurular https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacaktır. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeler https://basvuru.aksaray.edu.tr/ web adresinde her kadro unvanı için ayrı ayrı belirtilmiştir.

2- Başvuru için gerekli belge ve dosyalar akademik başvuru sistemine yüklendikten sonra sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranarak ve PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup, başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. Bu nedenle tüm yükleme sorgulama işlemleri tamamladıktan sonra sistemde BAŞVURUYU TAMAMLA butonunun onaylanarak sürecin tamamlanması gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Başvuru süresi 11.08.2025 tarihinde başlayacak olup, başvuruların 26.08.2025 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar https://basvuru.aksaray.edu.tr/ elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurulan ilanın sıra numarası, unvan, birim, bölüm, program/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, ünvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2) Özgeçmiş, (adayın kendi hazırladığı özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.)

3) ALES sonuç belgesi

4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

6) Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

7) Doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi

8) Lisans transkript belgesi

9) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranlar için lisansüstü öğrenci belgesi

10) Lisansüstü transkript belgesi/belgeleri

11) Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi

12) Hizmet Belgesi : (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)

13) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf, (Güncel olmak kaydıyla, mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

14) Nüfus cüzdan fotokopisi

15) İlan şartına bağlı olarak sertifika, yetkinlik, etkinlik, katılım vb. belge

DİĞER HUSUSLAR

1) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4) Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından (http://www.aksaray.edu.tr/ ) yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7) İlan edilen kadro ile ilgili güncel lisans üstü öğrenci belgesi olması gerekmektedir.

