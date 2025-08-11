İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi ( https://www.galata.edu.tr/mevzuat ) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro ünvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), e-Devlet kapısından alınan ikametgah belgesi, e-Devlet kapısından "Resmi Kuruma" Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversitemiz tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.

Bi kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

