Rekabet Kurumu 7 İşçi Alacak

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Rekabet Kurumu merkez ve İstanbul Bölge Temsilciliği hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde noter huzurunda kura ve sözlü sınav ile 7 (yedi) sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde başvurularını esube.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türünde alımların il düzeyinde Ankara merkez, ilçe düzeyinde (İstanbul/Bahçelievler-Bakırköy-Bayrampaşa-Avcılar) İstanbul Bölge Temsilciliği için karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

I- GENEL ŞARTLAR

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3. Adayların yerleştirme işlemleri kura ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

5. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce işbu ilan metnini dikkatlice okumaları ve ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadroya müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Ataması yapılan kadro ve pozisyonlar için 2 (iki) aylık deneme süresi uygulanacak olup, İş Sözleşmesi Rekabet Kurumu tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

1. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (askerlik yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

2. En az Ortaöğretim ve dengi okuldan mezun olmak.

3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

4. Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak.

III- BAŞVURU YAPILACAK MESLEĞİN NİTELİĞİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

. Kendisine verilen görevleri mevzuat doğrultusunda zamanında ve noksansız yapmak.

. Görevlendirildiği birimde büro, depo, arşiv, garaj, koridor, tuvalet ve çevre temizliğini yapmak.

. Görevlendirildiği birim hizmet binasında servisler arasında veya arşivden güvenli bir şekilde evrak ve dosya taşımak.

. Birimin taşınır ve taşınmaz mallarını korumak ve temiz tutmak.

. Depo, ambar, arşiv yerleştirme, taşıma işlerini yapmak ve ilgili alanların temizliğini sağlamak.

. Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

IV- BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr resmi internet adresi üzerinden 11/08/2025 - 15/08/2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

V- KURA İŞLEMLERİ YERİ VE TARİHİ

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sürekli işçi alımına yönelik nihai liste Rekabet Kurumuna gönderilecektir.

2. İŞKUR tarafından nihai listenin Rekabet Kurumuna gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asil ve yedek aday listeleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 21.08.2025 tarihinde, Rekabet Kurumu Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/ANKARA adresindeki yerleşkesinde noter huzurunda yapılacak olup kura ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri www.rekabet.gov.tr resmi internet adresinde duyurulacaktır.

3. Sürekli işçi kadroları için noter huzurunda yapılacak kura çekiminde sürekli işçi kadro sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir.

4. Noter kurası sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Rekabet Kurumu internet sitesi https://www.rekabet.gov.tr üzerinden ilan edilecek olup konuya ilişkin tüm duyurular bu adresten yayımlanacaktır. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr resmi internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

2. Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

3. Sözlü Sınav Konuları;

Genel kültür, alan, genel temizlik, kurumsal atıklar ve atıkların yeniden dönüşümü, çevre bakımı ve temizliği vb. konular hakkında sorular sorulacak olup ayrıca kendini ifade edebilme (dil ve üslup), sorulan soruya uygun cevap verebilme, kılık kıyafet düzeni ve temizliği gibi hususlara da dikkat edilecektir.

VII- SÖZLÜ SINAV HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Sözlü sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, incelenmesi sonucu sözlü sınava katılacak aday listesinin ilan edilmesi ve sözlü sınav ile ilgili diğer tüm işlemler Rekabet Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Rekabet Kurumu internet adresinden (www.rekabet.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3. Sınav komisyonu tarafından, işe göndermede öncelikli hakka sahip olanlar da sözlü sınava dahil edilecektir.

4. Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, evrak teslim etmeyenler, sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. (Rapor vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.) Asil adayların sözlü sınava katılmamaları durumunda asil adayların yerine, kura sonucu belirlenen ve evraklarını teslim edip, başvuru şartlarını taşıyan yedek aday listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 (yüz) üzerinden puan verilir, bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Ancak, başarı puanının eşitliği halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

6. Tüm adayların sözlü sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

7. Sözlü sınav sonucu başarılı olan asil ve yedek aday listesi Kurumumuz resmi internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

I- ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sözlü sınavda başarılı olup atamaya hak kazanan adayların listesi ve atamaya ilişkin istenen belgeler www.rekabet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

2. Atanmaya hak kazananlardan mazeret (doğum, hastalık, askerlik vb.) nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını belgelendirerek Rekabet Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip uygun görülen süre içerisinde atamaları yapılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

3. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yapılacak Arşiv Araştırması sonucunun değerlendirilmesi neticesinde atanması uygun bulunanların atamaları yapılacaktır.

4. Atama için belirtilen genel şartlar ile başvuru şartlarına sahip olmayan veya söz konusu şartları sonradan kaybeden adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılmışsa dahi ataması iptal edilecektir.

5. İşe alınacak sürekli işçilerin deneme süresi 2 (iki) aydır.

6. Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ya da deneme süresi içinde herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca ve/veya KHK ile görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

9. Atama işlemlerine ilişkin bütün duyurular Rekabet Kurumu resmi internet sayfasında www.rekabet.gov.tr yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

BİLGİ İÇİN:

Rekabet Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

İletişim : (312) 291 44 44 - 291 40 00 Dahili : 4220-4232-4213-4179

