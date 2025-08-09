Gençlik ve Spor Bakanlığı 2.750 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

2025 YILI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 2750 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) - 1. GRUP POZİSYONU İÇİN;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Cinsiyeti erkek olmak,

c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak,

d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

2) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) - 2. GRUP POZİSYONU İÇİN;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Cinsiyeti kadın olmak,

c) Yükseköğretim Kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak,

d) Belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) - 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve 1 (bir) il için başvuru yapabileceklerdir.

5) Adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, MEB ve ÖSYM web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

6) Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

8) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının da belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de asgari puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- GÖREVE BAŞLAMA

1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

1) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

5) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere duyurulur