Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9 Engelli İşçi Alacak

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz Altınova, Gözlü ve Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüklerinde görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Engelli ve Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 1 (Bir) İş Güvenliği Uzmanı ve 8 (Sekiz) Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği) işçisi olmak üzere toplam 9 (Dokuz) Engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

A. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 11-15 Ağustos 2025tarihleri arasında elektronik

ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

B. GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

9. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (Bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

12. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

13. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

14. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

15. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

16. 11.08.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

17. Sözlü/mülakat-uygulama sınavında başarılı sayılan adaylar, vardiyalı İşlerde çalışabileceklerine ve görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kuruluşundan alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.

18. Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

19. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.

20. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*MÜRACAAT TARİHİ : 11.08.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi, (Belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

C. ÖZEL ŞARTLA

İş Güvenliği Uzmanı

1. Lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi.

2. 2024 EKPSS sınavına girmiş olmak.

3. İş güvenliği uzmanlığı ünvanına başvuru yapan adayların, en az (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) verilmiş olması gerekmektedir.

4. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu. (En az %40) Engelli belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, başvuru esnasında onaylanacaktır.)

5. Uygulamalı sözlü sınavını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (vardiyalı İşlerde çalışabilecekleri ve görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair görev yapabilir ibareli) istenecektir.

Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği)

1. Ortaöğretim (Lise ve dengi) diploması aslı veya onaylı fotokopisi. İlan tarihi itibarı ile Lisans veya Ön Lisans mezunu olmamak(Tercihen, Vardiyalı çalışma sistemine uyumlu, Hijyen kurallarına vakıf, Takım çalışmasına uyumlu, Tarım ve Hayvancılık işlerinde sağlık açısından problemi olmayan, Meslek liselerinin Hayvan sağlığı bölümü, Tarım teknolojileri, Süs bitkileri ve peyzaj bölümü, Tarla bitkileri yetiştiriciliği bölümü mezunu olmak veya MEB. onaylı Hayvan yetiştiriciliği veya Tarla bitkileri vb. belgesi olmak.)

2. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu. (En az %40) Engelli belgesi aslı, (Belgenin fotokopisi, belgenin aslı ibraz edilmek kaydıyla, başvuru esnasında onaylanacaktır.)

3. Uygulamalı sözlü sınavını kazanan adaylardan, Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (vardiyalı İşlerde çalışabilecekleri ve görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair görev yapabilir ibareli) istenecektir.

Ç. NOTER KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylardan istenilen belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler Noter kura çekimine hak kazanacaklardır. (istenilen belgelerhttps://tigem.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır)

2. İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adaylar arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

3. İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacaktır. Noter kurası 03.09.2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

4. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. İŞ-KUR tarafından başvurusu kabul edilen adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların

duyurulması ve çağrılar sadece Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) ilan yoluyla yapılacaktır.

D. SÖZLÜ/MÜLAKAT UYGULAMA İŞLEMLERİ

1. Noter kurasıyla belirlenen "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin Sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacaklardır.

2. Sözlü/mülakat-uygulama sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar(https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

3. Sözlü/mülakat-uygulama sınav yeri ve tarihleri (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Lisans düzeyinde değerlendirme merkezi sınava (KPSS-EKPSS) katılan adayların başarı puanı; adayın KPSS-münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının %70'i (yüzde yetmişi), sözlü/mülakat-uygulama sınav puanının %30'u (yüzde otuzu) alınarak oluşturulur.

5. Her aday için genel değerlendirme 25 puan, mesleki/göreve ilişkin bilgi ve beceri 45 puan ve mesleki/göreve ilişkin uygulama 30 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Sözlü/mülakat-uygulama puanı belirlenecektir. Sözlü/mülakat-uygulama sınavında tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.

6. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

7. Sınav kurulunca, hesaplanan puanlar toplamının aritmetik ortalamasında 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday belirlenecektir.

8. Yapılan Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca kazanan ve ataması yapılan adaylara iadeli taahhütlü yazılı tebligat gönderilecektir.

E. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde imzalı dilekçe ile yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

F. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1. Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.

2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

