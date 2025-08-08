Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında aşağıda ünvanları gösterilen pozisyonlar için toplam 131 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Arşiv Uzmanı (1), Arşiv Uzmanı (2), Arşiv Uzmanı (3), Arşiv Uzmanı (4), Kütüphaneci, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Mühendis (1), Mühendis (2), Mühendis (3), Mühendis (4) ve Mühendis (5) ünvanlı pozisyonlara başvuracaklar için lisans düzeyinde 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2024 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi Operatörü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (2), Tekniker (1), Tekniker (2) ve Tekniker (3) ünvanlı pozisyonlara başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2024 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Teknisyen, Destek Personeli (1) , Destek Personeli (2), Destek Personeli (3), Destek Personeli (4) ve Destek Personeli (5) ünvanlı pozisyonlara başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2024 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

d) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel ve fiziksel engeli bulunmamak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Başvuru Formu

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesi,

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi,

ç) SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu), (pdf) (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

d) Aranan niteliklerde ders almış olma şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adaylar için alınan dersleri gösteren transkript belgesi, (pdf.) (e-Devletten alınan üzerinden barkod ve doğrulama kodu bulunan "Yükseköğretim Kurulu Transkript Belgesi" alınan dersleri gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

e) Aranan niteliklerde mesleki deneyim belgesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı vb. belge şartı aranan ünvana başvuracak adayların, ilgili gerekli resmi belgelerini, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanına yüklenmesi gerekmektedir. Deneyim belgesi yükleyecek adayların, ilanda istenen süreyi, deneyim istenen alanı karşılayacak şekilde, çalıştığı tarih aralığını ve hangi birimde hangi alanda çalıştığını gösterir çalıştığı kurumdan alacağı antentli, imzalı/kaşeli çalışma belgesini, e-Devlet üzerinden alabileceği barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesini yüklemesi gerekmektedir,

f) 2024 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans için)

g) 2024 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Ön lisans için)

ğ) 2024 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Ortaöğretim için)

h) Arşiv Uzmanı ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv),

ı) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi,

i) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

j) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

3- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruda e-Devlet üzerinde bulunan başvuru ekranındaki alanların eksiksiz doldurulması ve 2. maddede belirtilen "Başvuruda İstenen Belgeler"in sistemde belirtilen yerlere istenilen formatta eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet bilgileri, adli sicil kaydı, askerlik ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden temin edilecektir.

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili Kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Başvurular 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 17 Ağustos 2025 saat 23.59'dur. Posta veya elden yapılan başvurular, hatalı yapılan başvurular, başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birisine başvurabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

a) Tashihçi ünvanlı pozisyonlara başvuran adaylar sadece mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

b) Arşiv Uzmanı ünvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 5 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

c) Kütüphaneci, Teknisyen, Dizgi Operatörü, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Destek Personeli ve Mühendis ünvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacaktır.

ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. İlan edilen pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

d) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. nedenlerle ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

e) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden adaylara ilan edilecektir.

f) Arşiv Uzmanı ve Tashihçi ünvanlı pozisyonuna başvuranlardan mesleki uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca bir tebligat veya bildirim yapılmayacaktır.