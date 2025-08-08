Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 12 Ekim-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma sınavı ile 35 (Otuz Beş) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Yarışma sınavına katılmak isteyen adayların aşağıda gösterilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

d) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

e) Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.

2. YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar sınav başvurularını, elektronik ortamda e-Devlet (Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapacaklardır. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabileceklerdir.

Başvurular 25 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde başlayıp 9 Eylül 2025 Salı günü saat 23:59'da sona erecektir.

Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Sağlık Bakanlığı sorumlu değildir.

Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

3. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 35 (Otuz Beş) Müfettiş Yardımcısı kadrosunun Bölüm/Fakülte itibariyle dağılımı, kontenjanlar ve KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir;

Bölümler itibariyle ilan edilen Müfettiş Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması durumunda veya sınavı kazananın olmaması halinde; kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma sınavına, alınacak Müfettiş Yardımcısı kadrosunun dört katı aday (140) çağrılacaktır. Sıralama; KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere her bölüm için ayrı ayrı yapılacak, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaklardır. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi https://teftis.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak olup ayrıca bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı aday listesine itiraz, listenin ilanından itibaren beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Yapılan itirazlar, itirazın Sınav Komisyonuna iletildiği tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

5. YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Yarışma sınavı 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavın ilk aşaması tüm adayların katılımıyla 12 Ekim 2025 Pazar günü 09:3012:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 8/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan ilanın 7'inci maddesinde yer alan konulardan sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. Sözlü sınavın ikinci aşaması ise 14 Ekim-24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar bu aşamada; ilanın 8/b-e maddelerinde belirtilen hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

6. SINAVA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasının çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir (Sırasıyla, "Başvurularım", "Bilgiler", "Aday Başvuru Bilgileri", "Yazdır").

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

7. YARIŞMA SINAVI KONULARI

A) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adaylar için sınav konuları;

a) Hukuk;

1. Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

2. İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

3. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları,

4. Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

5. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

6. Ticaret Hukuku (genel esaslar),

b) İktisat;

1. Makro ve Mikro İktisat,

2. İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi,

3. Para, Banka, Kredi ve Konjonktür,

4. Uluslararası İktisadi İlişkiler ve İktisadi Kuruluşlar,

5. Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye;

1. Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

2. Kamu Gelir ve Giderleri,

3. Bütçe Teorisi.

ç) Muhasebe;

1. Genel muhasebe,

2. Mali Tablolar Analizi,

3. Ticari Hesap.

d) Yabancı Dil: Aday tarafından İngilizce bir metinin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metinin İngilizceye çevrilmesi.

B) Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Diş Hekimliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık, Yapay Zeka ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği fakültelerinden mezun adaylar için;

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları,

b) Yabancı Dil: Aday tarafından İngilizce bir metinin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metinin İngilizceye çevrilmesi.

Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus; her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

8. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),

Yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Yarışma sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Yarışma sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl, ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

9. YARIŞMA SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sınav sonuçları Bakanlığın ve/veya Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilir. Ayrıca asıl ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için 15 gün içinde müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da kanuni süresi içerisinde göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde itiraza cevap verir.

10. DİĞER HUSUSLAR

Başkanlıkça Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi akabinde, 22 Eylül-4 Ekim 2025 tarihleri arasında adaylar ile ön görüşme yapılacak olup ön görüşme tarihleri adaylara ayrıca bildirilecektir.

Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu duyuruda hüküm bulunmayan hallerde; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri ve Sınav Komisyonu tarafından alınan kararlar uygulanacaktır.

Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde bu durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.

İletişim: (0312) 471 74 08

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat:6 Çankaya/Ankara

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

