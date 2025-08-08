Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari), yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) diplomaları ve barkodlu e-devlet belgeleri, doçentlik belgesi (doçent ve profesör kadrosu için), YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren tam metinler ve yayın listesi dosyası elektronik ortamda iletilmelidir. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 08.08.2025-22.08.2025

İletişim Bilgileri: [email protected] - Tel: 0216 910 1907

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.