Manisa Alaşehir Belediyesi 13 İşçi Alacak

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması, (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.)

Başvuru sonrasında yapılacak Uygulama ve/veya mülakat sonucunda işe başlamaya hak kazanan adayların yanlış yada eksik belge ve bilgi verdiklerinin tespiti halinde personelin iş ile ilişiği kesilecek olup, sırada olan yedek aday çağrılacaktır.

657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

C sınıfı Sürücü Belgesi ve C Sınıfı sürücü belgesini kapsayan ehliyetlere sahip olmak, SRC4 belgesi, Psikoteknik Değerlendirme Raporu Sahibi Olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması. (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.

Başvuru sonrasında yapılacak Uygulama ve/veya mülakat sonucunda işe başlamaya hak kazanan adayların yanlış yada eksik belge ve bilgi verdiklerinin tespiti halinde personelin iş ile ilişiği kesilecek olup, sırada olan yedek aday çağrılacaktır.

Meslek Lisesi (Elektrik) mezunu veya Kalfalık/Ustalık belgesine ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması. (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.

Başvuru sonrasında yapılacak Uygulama ve/veya mülakat sonucunda işe başlamaya hak kazanan adayların yanlış yada eksik belge ve bilgi verdiklerinin tespiti halinde personelin iş ile ilişiği kesilecek olup, sırada olan yedek aday çağrılacaktır.

Meslek Lisesi (Metal İşleri ) mezunu veya Kalfalık/Ustalık belgesine ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması. (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahi feshedilecektir.

Başvuru sonrasında yapılacak Uygulama ve/veya mülakat sonucunda işe başlamaya hak kazanan adayların yanlış yada eksik belge ve bilgi verdiklerinin tespiti halinde personelin iş ile ilişiği kesilecek olup, sırada olan yedek aday çağrılacaktır.

657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

En az B sınıfı Ehliyete Sahip Olmak.

(Beko- Loder (Kazıcı- Yükleyici) Operatörü belgesi sahibi olmak.)

ÖZEL ŞARTLAR

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması. (Arşiv araştırması sonucu olumsuz gelen adayların sözleşmeleri, işe başlamış olsalar dahİ feshedilecektir.

Başvuru sonrasında yapılacak Uygulama ve/veya mülakat sonucunda işe başlamaya hak kazanan adayların yanlış yada eksik belge ve bilgi verdiklerinin tespiti halinde personelin iş ile ilişiği kesilecek olup, sırada olan yedek aday çağrılacaktır.

657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

