Ankara Polis Moral Eğitim Mekezi Müdürlüğü 5 İşçi Alacak

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Müdürlüğümüzde çalışacak sözleşmeli personel Kamu Kurumuna bağlı ancak; kamu görevlisi ya da kamu görevlisi statüsünde olmayan 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi

(Bir işverene bağlı, bir maaş karşılığı çalışan işçi.)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az İlköğretim mezunu olmak. 18-35 yaş aralığında olmak. Askerlik ile ilişiği bulanmamak. Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.(TCK 53-1/a Maddesi) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Müdürlüğümüzce yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını (ağır yük taşıma, kaldırma ve temizlik gibi işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu olmamalı, astım gibi tozdan etkilenen bir hastalığı olmamalı, vücudun temizlik malzemelerine karşı hassasiyetine yönelik cilt hastalığı olmaması vb.) sağlık raporu ile belgelemek. (Müracaat halinde getirilmeyecek göreve başlaması halinde istenecek) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden gece ve gündüz çalışmasında sakınca olmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek. (Müracaat halinde getirilmeyecek göreve başlaması halinde istenecek) Ankara il merkezinde ikamet ediyor olmak. Bahçe işleri, toprak ekim ve dikiminden anlıyor olmak. Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak. Başvuru yapan adaylardan sınav sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Türkiye İş Kurumunca belirlenen nihai listede yer alan adaylar en geç 19/08/2025 Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim etmek zorunda olup, istenilen evrakları teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacak ve başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Evraklarını tam ve eksiksiz teslim eden müracaat sahipleri arasından 21/08/2025 Perşembe Günü noter kura çekilişi yapılacaktır. Noter kura sonuçları ile birlikte mülakat tarihi Müdürlüğümüz WEB sayfasında duyurular kısmında yayınlanacaktır. İstenen Belgeler; 2 Adet Fotoğraf Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Yerleşim Yeri Belgesi. Diploma sureti. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Terhis veya Tecil belgesi) Hijyen eğitimi belgesi Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (E-devlet çıktısı) İstenen belgeleri tam ve eksiksiz olarak Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim eden adayların mülakat tarihi ve saati Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (www.ankarapmem.pol.tr) duyurulacaktır. <>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar: 1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir. 3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez. 4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. 5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir. 6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir. 7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. 9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır. 10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. Müdürlüğümüzde çalışacak sözleşmeli personel Kamu Kurumuna bağlı ancak; kamu görevlisi ya da kamu görevlisi statüsünde olmayan 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi (Bir işverene bağlı, bir maaş karşılığı çalışan işçi.) kapsamında çalıştırılacaktır. Ücret ve diğer hakları tesis gelirlerinden karşılanacak olup, asgari ücret ödenecektir. Ayrıca müdürlüğümüze evrak teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacaktır. Türk vatandaşı olmak. 18-40 yaş aralığında olmak. En az İlköğretim Mezunu olmak. Ankara ilinde ikamet ediyor olmak. Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak. Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden gece ve gündüz çalışmasında sakınca olmadığını Sağlık Raporu ile belgelendirmek. (Müracaat halinde getirilmeyecek göreve başlaması halinde istenecek ) Hijyen Eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek. Dezenfeksiyon maddeleri ve bunların kullanımını bilmek ve bu konuda tecrübeli olması tercih sebebidir. Sanayi tipi temizlik makinesi kullanımı ve bakımında deneyimli olması tercih sebebidir. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Misafir odalarının günlük temizliğini anlayan ve yapabilen Görev bilinci ve sorumluluk sahibi , ekip çalışmasına uyumlu olmak Yatak yapımı, nevresim ve havlu değişimi, banyo, lavabo klozet ve duş gibi ıslak alanların temizliği, toz alma, silme ve süpürme vb. konularda deneyimli veya yatkın, Hijyen kurallarına uygun, titiz ve düzenli çalışan, Konaklayan misafire karşı nazik ve güler yüzlü olmak, Müdürlüğümüzce yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması Başvuru yapan adaylardan sınav sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Türkiye İş Kurumunca belirlenen nihai listede yer alan adaylar en geç 19/08/2025 Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim etmek zorunda olup, istenilen evrakları teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacak ve başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Evraklarına tam ve eksiksiz teslim eden müracaat sahipleri arasında 21/08/2025 Perşembe günü noter kura çekilişi yapılacaktır. Noter kura sonuçları ile birlikte mülakat tarihi Müdürlüğümüz WEB sayfasında duyurular kısmında yayınlanacaktır. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar: 1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. 2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir. 3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez. 4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. 5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir. 6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir. 7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. 9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır. 10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. Müdürlüğümüzde çalışacak sözleşmeli personel Kamu Kurumuna bağlı ancak; kamu görevlisi ya da kamu görevlisi statüsünde olmayan 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi (Bir işverene bağlı, bir maaş karşılığı çalışan işçi.) kapsamında çalıştırılacaktır. Ücret ve diğer hakları tesis gelirlerinden karşılanacak olup, asgari ücret ödenecektir. Ayrıca müdürlüğümüze evrak teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacaktır. Türk vatandaşı olmak. 18-35 yaş aralığında olmak. En az İlköğretim Mezunu olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden gece ve gündüz çalışmasında sakınca olmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek. (Müracaat halinde getirilmeyecek göreve başlaması halinde istenecek) Ankara il merkezinde ikamet ediyor olmak. Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak. Hijyen Eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek. Erkek Berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesi bulunmak. İstihdam edilecek sözleşmeli personelin ücret ve diğer hakları tesis gelirlerinden karşılanacak olup, asgari ücret ödenecektir. Müdürlüğümüzce yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. Başvuru yapan adaylardan sınav sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Türkiye İş Kurumunca belirlenen nihai listede yer alan adaylar en geç 19/08/2025 Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim etmek zorunda olup, istenilen evrakları teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacak ve başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Evraklarını tam ve eksiksiz teslim eden müracaat sahipleri arasından 21/08/2025 Perşembe Günü noter kura çekilişi yapılacaktır. Noter kura sonuçları ile birlikte mülakat tarihi Müdürlüğümüz WEB sayfasında duyurular kısmında yayınlanacaktır., İstenen Belgeler;

kapsamında çalıştırılacaktır. Ücret ve diğer hakları tesis gelirlerinden karşılanacak olup, asgari ücret ödenecektir. Ayrıca müdürlüğümüze evrak teslim etmeyen sözleşmeli personel adayları noter kurasına katılamayacaktır.