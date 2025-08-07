Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden;

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili kanunun 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

*23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

ÖNEMLİ BİLGİ: Temmuz 2024 itibariyle, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadro Başvuruları, GTÜ Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'nden (PAYS) kabul edilmekte olup tüm başvuru süreçleri (AYDEK, seminer, bilim jürisi vb.) PAYS üzerinden yürütülecektir.

Kadro Başvurusu için PAYS uzantısı: https://pays.gtu.edu.tr

*Adaylar kadro başvurularını, PAYS üzerinden "e-Devlet" kullanıcı adı ve şifresini kullanarak yapabileceklerdir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Başvuru sırasında istenilen belgeler, Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'nde (PAYS) yer almakta olup söz konusu belgeler PAYS üzerinden yüklenecektir.

2- Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) başvuruları, kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak PAYS üzerinden yapılacaktır. "AYDEK Başvuru Dilekçesi", başvuru süresi içerisinde, ıslak imzalı olmak koşulu ile Rektör Yardımcılığı'na şahsen ya da posta yoluyla ulaştırılacaktır. Dilekçe ekindeki diğer evraklar ise PAYS üzerinden yüklenecektir.

3- Kadro ilanına yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, adayın ilgili kadronun asgari koşullarını sağladığına dair Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu'nun (AYDEK) olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK değerlendirmeleri, sadece güncel kadro ilanı için geçerlidir.

4- Başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup mesai bitimine (17:00) kadardır. Son başvuru tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde adaylar, bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar PAYS üzerinden başvuru yapabilecektir.

5- Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'ne (PAYS) yüklenen belgeler arasında yer alan "Başvuru Dilekçesi", başvuru süresi içerisinde, ıslak imzalı olmak koşulu ile ilgili birime şahsen ya da posta yoluyla ulaştırılacaktır. Doçent ve Profesör adayları dilekçelerini, Personel Dairesi Başkanlığı'na; Doktor Öğretim Üyesi adayları ise dilekçelerini ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlükleri'ne teslim edecektir. Dilekçe ekindeki diğer evraklar ise PAYS üzerinden yüklenecektir.

6- Profesör adayları, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde "başlıca araştırma eserlerini" belirteceklerdir.

7- Doçent ve Profesör adaylarının başvuru süreci Personel Dairesi Başkanlığınca; Doktor Öğretim Üyesi adaylarının başvuru süreci ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerince PAYS üzerinden takip edilecektir.

8- Adaylar, başvurularıyla ilgili süreci PAYS "Başvurularım" modülünden takip edebilecektir. İhtiyaç duyulması halinde, Doçent ve Profesör adayları Personel Dairesi Başkanlığı ile Doktor Öğretim Üyesi adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüğü ile iletişime geçebilecektir. İletişim bilgileri üniversitemiz web sayfasında yer almaktadır.

9- İhtiyaç duyulması halinde, AYDEK sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. İrtibat numarası: (0262) 605 15 65-(0262) 605 29 97

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

1-Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, PAYS'a belgelerini yüklemekle ve başvuru dilekçesini ilgili birime ulaştırmakla mükelleftir. Yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, PAYS'a yüklenmeyen veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.gtu.edu.tr) yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ADRES: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet mah. 2254. Sk. P.K. 41400 Gebze/KOCAELİ