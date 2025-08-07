Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Öğretim Üyesi Alım İlanı)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracaatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe,

2-İki adet vesikalık fotoğraf,

3-Özgeçmiş örneği,

4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)

5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)

6-Mezuniyet Belgeleri, (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik) (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

7-Nüfus cüzdanı örneği,

8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi, (Kurumumuzda çalışıyor olanlardan istenmemektedir.)

9-Askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için)

10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, (Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)

11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) ( PDF formatında CD/DVD veya USB bellek halinde teslim edilebilir.)

Not:

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-Başvuruda istenilen belgelerin örneklerihttps://pdb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/5512/ogretim-uyesi-basvurulariadresinden alınabilir.

