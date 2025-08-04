BDDK, 10 İşçi Alacak

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, Destek Hizmetleri II Daire Başkanlığı bünyesinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10 kişi olmak üzere "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin her türlü duyuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

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A- GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak,

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9. Görevini yapmaya engel bir hastalığı olmamak,

10. İstanbul il sınırları içeresinde ikamet ediyor olmak.

B- AÇIKLAMALAR

1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2. Adayların, İŞKUR'da yayımlanan işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle, öğrenim belgesi/diplomaya sahip olmaları gerekmektedir.

3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

4. Diğer hususlarda ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvuru ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04 Ağustos 2025 - 08 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanacak olup, başvurular online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Yapılan ilana başvuran adaylar arasından, sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlenmesi amacıyla yapılacak olan noter kura çekiminin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

2. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 katı (40) oranında asil ve açık iş sayısının 4 katı oranında (40) yedek aday belirlenecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

E- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter tarafından kura ile belirlenen ve "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav yer, tarih ve saat bilgisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)ilan edilecektir.

F- BELGE TESLİMİ

Sözlü sınav sonucu asil listede yer alan adayların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)duyurulacak olan sözlü sınav tarihine kadar aşağıdaki belgeleri elden veya posta yoluyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 34760 Ümraniye/İSTANBUL) iletmeleri gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı/ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir),

3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),

4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir),

5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir),

6. Diplomanın aslı/ noter onaylı sureti (Adaylar aslı gibidir yapıldıktan sonra diplomalarını geri alabileceklerdir) veya Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),

7. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu.

Sözlü sınav sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sözlü sınav sonucunda 10 asil, 10 yedek aday belirlenecektir. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

5. Göreve başlamaya hak kazananların asil ve yedek adayların listesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr)ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

6. Yapılan sözlü sınav sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.