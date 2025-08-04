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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 18 ağustos 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Ağustos 2025 02:30, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 01:42
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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, kimlik fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

2- DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, kimlik fotokopisi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT: Profesör kadrosundakiler doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına, doçent ünvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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