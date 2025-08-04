Milli Savunma Bakanlığı 56 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV İLANI

1. GENEL BİLGİLER

(a) Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyannea. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre 56 (elli altı) sözleşmeli bilişim personeli temini yapılacaktır.

(b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(c) Temin süreci başvuru, kayıt kabul, sözlü/uygulamalı sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

(ç) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(d) Adaylar başvuru şartlarında istenen bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, diploma, YDS eşdeğerliği sınav bilgileri, SGK hizmet dökümü vb...) "Bilgilerim" sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Bilgi ve Belgeleri" bölümüne yükleyeceklerdir.

(e) İlan Metninin "Genel Şartlar" bölümünün (c) bendi kapsamında başvuru yapacak adayların "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Bilgi ve Belgeleri" bölümüne diplomalarını yüklemeleri gerekmektedir.

(f) Adaylar tercih edeceği sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için Özel Şartlarda belirtilen "belgelemek" ifadesi bulunan evrak/evrakları son başvuru tarihine kadar sisteme yüklemesi gerekmektedir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen va da okunaksız veya eksik vükleven adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

(g) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapılabilir ve bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

(ğ) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

(h) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlan otomatik çekilecektir.

(ı) Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak.

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak. Bu kapsamında başvuru yanacak adayların "Diğer Bilgi/Belgelcr" ekranından ''Sözleşmeli Bilisini Personeli Bilgi ve Belgeleri*' bölümüne diplomalarını yüklemeleri gerekmektedir.

(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR

I. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Personel-Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a) Antivirüs. antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall- WAF). Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme ve e-posta güvenliği konularında Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalar veya en az 5.000 (beş bin) dış kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Siber Güvenlik Uzmanı olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek.

b) Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve/veya yönetiminde görev aldığını belgelemek,

c) Zafiyet Değerlendirme ve risk analizi konularında deneyimine sahip sahip olduğunu belgelemek,

ç) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

I) Certified Ethical I lacker (CEH) sertifikası,

2) OtTensive-Security Certified Professional (OSCP)

3) l.iccnscd Penetration Tester (LPT)

4) GIAC Penetration Tester (GPEN)

d) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübe sahibi olmak.

e) Adli bilişim alanında olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması ve incelenmesi, sonuçların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

t) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

ğ) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

h) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) analizi konularında tecrübeye sahip olmak,

ı) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

k) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak.

I) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

m)Antivirüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak.

n) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

o) Zafiyet Değerlendirme ve risk analizi konularında deneyimine sahip sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen:

a) TS 1SO/IEC 27001 Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik sertifikasına sahip olmak ya da eğitimini aldığını belgelemek,

b) Certified Information System Security Professional (CİSSP) sertifikasına sahip olmak ya da eğitimini aldığını belgelemek.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme (leretinin 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmalık hizmeti veren firmalar veya en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Bilgi Güvenliği alanında en az 7 (yedi) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

c) Certified Information System Security Professional (CİSSP) sertifikasına sahip olmak ya da eğitimini aldığını belgelemek,

ç) Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

(1) Offensive-Security Certified Professional (OSCP)

(2) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

(3) Licensed Penetration Tester (LPT)

(4) GIAC Penetration Tester (GPEN)

d) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve DBF gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) ISO 27001 baş denetçi sertifikasına sahip olmak,

b) ISO 27001 BGYS sertifikasına sahip olmak,

c) ISO 22300 ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak.

ç) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

d) Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,

e) Sibcr olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

f) S1EM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübesine sahip olmak,

g) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Sibcr Güvenlik alanında teknik ve idari eğitim planlamaları konusunda bilgi sahibi olmak, ı) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

3. Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a) Yapay Zeka alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak, çeşitli projelerde görev almış ve bu deneyimini belgeleyebilmek,

b) Python ve/veya C++ programlama dillerinde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme deneyimi olmak ve bunu belgelemek,

c) Makine Öğrenimi (ML), Derin Öğrenme (DL), Doğal Dil işleme (NLP) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) konularında teorik bilgiye ve uygulamalı deneyime sahip olmak,

ç) Veri ön işleme, veri etiketleme, model geliştirme, eğitim, validasyon ve test süreçlerinde uygulamalı deneyim sahibi olmak,

d) Yapay zeka projelerinde algoritma geliştirme, model seçimi ve hiperparametre optimizasyonu gibi konularda çözüm üretebilme yetkinliğine sahip olmak.

e) Büyük veri teknolojileriyle (örn. Hadoop, Spark) çalışmış olmak; toplanan verilerin analizini yaparak anlamlı örüntüler çıkarabilmc yeteneğine sahip olmak,

f) TensorFlow, Keras, PyTorch gibi derin öğrenme framework'leri ve Hugging Face Transformers gibi modem NLP kütüphaneleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) K-NN, SVD, Naive Bayes, SVM, Karar Ağaçları gibi klasik makine öğrenmesi algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları uygulamış olmak,

ğ) Büyük ve karmaşık veri kümeleri üzerinde veri madenciliği tekniklerini (sınıflandırma, kümeleme, ilişki kuralları çıkarımı vb.) uygulayarak anlamlı bilgiler elde etme konusunda deneyim sahibi olmak.

h) Veri madenciliği süreçlerinde kullanılan araçlar (örneğin RapidMiner, WEKA, Orange veya Python/R tabanlı kütüphaneler) ile çalışmış olmak ve sonuçları yorumlayarak karar destek süreçlerine katkı sağlayabilmek,

t) Ekip çalışmasına yatkın, dokümantasyona önem veren ve araştırma odaklı çalışabilen bir yapıya sahip olmak.

4. Kıdemli Ağ Yönetim Uzmanı (1 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda veya en az 10.000 (on bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde en az 7 (yedi) yıl Ağ Uzmanı veya Ağ Yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,

b) CCNP Cisco Certified Network Professional, CCNP Data Center, CCNP Security, CCNP

Wireless, CCNP Service Provider, Cisco Certified Design Professional CCDP, sertifikalarından en az birine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

c) MPLS, Noktadan Noktaya Devre WAN, SDWAN teknolojilerinde ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,

ç) Yerel Alan Ağı (LAN). Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Agı (WLAN), Sanal Özel Ag (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri. SSL. DHCP. DNS, Proxy ve IEEE 802 lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) Ağ cihazlarının kurulumu, kullanımı, işletimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri Merkezi taşıması ve İş Sürekliliği ve Felaket Kurtanna Merkezi ağ yapıları tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Güvenlik sistemleri (İDS/IPS. Firewall. Load Balancer. Antivirüs. Web Gateway, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a) Ag izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konulannda tecrübeye sahip olmak.

b) NAC kurulumu ve yönetiminde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

c) Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek ileri seviyede tecrübeye sahip olmak,

ç) Ag cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konulannda ileri seviyede tecrübeli olmak,

d) Huawei Certified ICT Professional (HCIP),

e) En az 4.000 (dört bin) Switch kapasiteli ve en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı ag yapısını tecrübe şartlan kapsamında yönetmiş olmak.

5. Sızma Testi Uzmanı-1 (1 Personel-Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalar ile en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Sızma Testi Uzmanlığı alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.

c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunctix, NctSparker, Core Impact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az birinde deneyimli olduğunu belgelemek,

ç) Örün uygulamaları ve ag güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Ağ güvenliği konulannda (kriptolama. güvenlik duvarlan, NAC, İPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak ve belgelemek. (İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonlan da kabul edilecektir)

(I) Offensive-Security Certified Expert (OSCE)

(2) Eleam Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT)

(3) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT)

(4) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)

(5) Licensed Penetration Tester (LPT)

(6) Certified Security Testing Associate (CSTA)

(7) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE)

(8) Certified Professional Technical Communicator (CPTC)

(9) GIAC Penetration Tester (GPEN)

Tercihen:

a) Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash veya C++ programlama dillerinin en az birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Sızma testi etik kuralları, kurum kurallan ve ulusal kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak. Bu doğrultuda test yapılan kurumun "güvenliğine", "bütünlüğüne" ve "gizliliğine" her daim önem vermek,

c) Güvenlik açıklıklarının iş süreçlerine etkisini değerlendirebilmek,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ topolojisi ve yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapıları ve çalışması (işlem yönetimi, dizin yapısı, kurulu uygulamalar vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Siber Güvenlik Uzmanı-1 (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmalık hizmeti veren firmalar veya en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Siber Güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Güvenlik Olayları Yönetim Sistemi (SIEM) yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

c) Log Analizi eğitimi almış olduğunu belgelemek,

ç) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

d) Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak,

e) Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

f) Siber tehditler ve zafiyetler hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Denetleme ve kayıt alma (logging) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON)

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA)

(3) GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

(4) Certified Ethical Hacker (CEH)

(5) Comptia Sec +

b) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğnılama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvan, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak.

g) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

7. Siber Güvenlik lznıanı-2 (1 Personel. Tanı Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmalık hizmeti veren firmalar veya en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Siber Güvenlik alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfıgürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Güvenlik Duvarı, WAF, SSL, VPN, PK1, Antivirüs, Antispam, EDR, PAM, MFA, Mail Gateway, IDS ve IPS gibi güvenlik konulannda tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

d) Windows servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

fj Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak.

ğ) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Teknoloji entegrasyonları, mevcut dunun analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

ı) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

j) Kurum ağı kapsamında paket analizi, sızma testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,

k) Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

I) Log kayıtlarının takibini ve analizini yapabilmek,

m)Teknik Şartname oluşturma konusunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak.

Tercihen:

a) CEH, Comptia Sec +, CISM, CISA, ISO27001 LA, OSCP, CISSP, G1AC Cyber Defense/Incident Response sertifikalarına sahip olmak,

b) SANS, ISACA, Offensive Security, ISC gibi kuramlardan alınmış siber güvenlik sertifikalarına sahip olmak.

8. Yazılım Geliştirme Uzmanı-1 (Asp.Net) (2 Personel-Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmalık hizmeti veren firmalar veya .NET teknolojileriyle (.NET Framework. C#, ASP.NET MVC, .Net Core. Entity Framework. LinQ) kuramsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olarak geliştirilen ve 1.000 (bin) ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

b) Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ajax, JQuery, Javascript, lypcScript, CSS3, HTML5 web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

d) PostgreSQL, Oracle veya SQL Server ilişkisel veri tabanlarından en az ikisinde procedure, function ve trigger kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

e) JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

f) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak.

g) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) MongoDB ve Elasticsearch NoSQL veri tabanlarını kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

b) Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda Single Page Application geliştirme bilgisi bulunmak,

ç) Nesneye Yönelik prensipler. Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak.

d) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak.

e) Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) KendoUI kütüphanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, ğ) Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak, h) Kafka. RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

9. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı-I (1 Personel- Tanı Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalara ait projelerde veya en az 1.000 (bin) kullanıcısı olan özel sektör projelerinde Java EE mimarisinde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data. Spring Cloud) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Edipse, NetBeans, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

ç) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

d) ORM teknolojileri üzerinde bilgili ve deneyimli olmak,

e) Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ğ) PostgreSQL, Oracle veya SQL Server ilişkisel veri tabanlarından en az ikisinde procedure, function ve trigger kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

h) MongoDB ve Elasticsearch NoSQL veri tabanlarını kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

ı) JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

j) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun (Weblogic, Tomcat) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

b) Angular, React, VueJS teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, Jenkins vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira.Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

ç) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak.

d) UI, UX standartlan, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

10. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı-1 (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmalık hizmeti veren finnalar veya en az 1.000 (bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Veri Tabanı alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra performans artırıcı veri tabanı düzenlemelerini yapabilmek,

e) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilme bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

d) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Linux tabanlı işletim sistemlerinde ve bash script konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Farklı veri tabanı ortamlarından veri aktarımı konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, g) Veri tabanında oluşabilecek problemlere proaktif çözüm üretebilecek nitelikte olmak, ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme ve yamalama konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

h) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kumlumu ve konfigürasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veri tabanında çalışmış olmak,

i) PostgreSQL veri tabanında PI./pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) bilgisi ve tecrübesine sahip olmak,

j) PostgreSQL veri tabanı mimarisinin kumlumu, veri hizmetlerinin planlaması, modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, problem çözümleri, veri tabanı güvenliğinin sağlanması, veri tabanı migrasyonu, yedekleme ve yedekten geri dönme (Backup/Recovery) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Kunımsal veri güvenliği ve veri güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

m)Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

a) En az Oracle lig Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü bir sertifikaya sahip olmak,

b) Replication ve Disaster Recovery konularında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kump çalıştırabilir yetenekte olmak.

c) Büyük veri sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) SQL Server Veri Tabanı Yönetim Sistemi hakkında tecrübe ve bilgiye sahip olmak.

d) ETL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

11. Ağ Yönetim Uzmanı-1 (1 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar )

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda veya en az 5.000 (beş bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Ağ Yönetim Uzmanı olarak, ağ altyapısı tasarım, geliştirme, test ve destek süreçlerinde görev almış olmak ve en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

b) Omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda Ağ Uzmanı veya Ağ Yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

d) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

e) Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802 lx teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Veri Merkezi taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak.

Tercihen:

a) HCNP Routing and Switching sertifikasına sahip olmak,

b) En az 2.000 (iki bin) Switch kapasiteli ve en az 5.000 (beş bin) kullanıcılı ağ yapısını tecrübe şartları kapsamında yönetmiş olmak,

12. Linux Sistem Uzmanı (1 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Linux Sistem yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Linux platformlarının kurulum, yönetim ve bakımı (Debian, Centos, Rcdhat) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Linux (Pardus) masaüstü ortamlarına gerekli olduğunda değişiklik yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Linux sunucularında Ağ, güvenlik duvarı, depo tanımlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Linux sunucularda güvenlik güncellemeleri, açıklık taramaları, paket yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri Depolama (Storage) alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a) İş alanına uygun betik dillerini bilmek,

b) Citrix Virtualization (CCA-V) veya RcdHat Virtualization (RH318) eğitim almış olmak.

13. Sistem Uzmanı-1 (1 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda veya en az 5.000 (beş bin) kullanıcısı olan özel sektör firmalarında Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri ve Yazılımları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Hyper-V, Vmware, KVM tabanlı sunucu sanallaştırma, yapılandırma alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve yönetim pozisyonunda çalışmış olmak,

d) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL) kurulum, yapılandırma, sıkılaştımıa, izleme ve sorun çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Yüksek ölçekli depolama ve disk sistemlerinin (Storage Area Network) yönetimi, yapılandırılması ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu donanımlarının LINUX'ta yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında tecrübe sahip olmak,

g) Linux paket yönetim sistemlerine (DPKG. RPM) hakim, tercihen RED Hat Satellite platformu hakkında tecrübe sahibi olmak,

ğ) ESXI yükseltme güncelleme ve yamaların geçilmesini sağlamak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

h) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı. Performance Tuning and Monitoring konusunda Vmware Vrealize Operation Manager kurulumu vc optimizasyonu konularında deneyim sahibi olmak.

Tercihen:

a) Tercihen 5.000 (beş bin) kullanıcılı sistem merkezlerinde LINUX (Tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (Admin) olarak tecrübe sahibi olmak,

14. Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (2 Personel - Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme (icrctinin 2 Katına Kadar)

a) Siber Güvenlik alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeye sahip olmak,

c) Olay Korelasyon ve Analiz konulannda deneyimli olmak,

ç) Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek.

Tercihen:

a) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak,

(1) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON) sertifikasına sahip olmak,

(2) GIAC Certified Detection Analyst (GCDA) sertifikasına sahip olmak,

(3) GIAC Certified Enterprise Defender (GCED) sertifikasına sahip olmak,

(4) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

(5) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak

(6) CCNA Cyber Ops sertifikasına sahip olmak,

(7) CCNA sertifikasına sahip olmak,

(8) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

b) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

c) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/1DS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/1DS, kimlik doğnılama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

e) DNS. e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Risk yönetimi süreçleri (risk değerlemesi ve azaltılması vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Siber güvenlik ve mahremiyet ile ilgili yasalar, düzenlemeler ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri yedekleme ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Temel yazılım programlan (veri depolama, yedekleme, veri tabanı uygulamaları vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Kriptolama algoritmaları ve siber kabiliyetler ve araçlar (SSL, PGP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

15. Siber Güvenlik üzmanı-3 (1 Personel, Tanı Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Siber Güvenlik alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.

b) DNS. DHCP konulanna hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Güvenlik Duvan, WAF, SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, EDR, PAM, MFA, Mail Gateway, IDS ve IPS gibi güvenlik konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

d) Windows servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

f) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertil'ıkasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ trafiği yönetimi ve optimizasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Teknoloji entegrasyonları, mevcut dunım analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

ı) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), VRRP, dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1 X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yerinde bakım onarım ve destek hizmetleri verebilecek tecrübe sahibi olmak,

j) Kurum ağı kapsamında paket analizi, sızma testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemlerini gerçekleştirmiş olmak,

k) Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

I) Log kayıtlarının takibini ve analizini yapabilmek,

m)Teknik Şartname oluşturma konusunda ileri seviyede tecrübeye sahip olmak.

Tercihen:

a) CEH, CISM, CISA, ISO27001 LA, OSCP, CISSP, GIAC Cyber Defense/lncident Response sertifikalarına sahip olmak,

b) SANS, ISACA, Offensive Security, ISC gibi kuramlardan alınmış siber güvenlik sertifikalarına sahip olmak.

16. Yazılını Geliştirme Uzmanı-2 (Asp.Net) (3 Personel- Tanı Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım Geliştirme alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Kuramsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojilerinde (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, .Net Core, Entity Framework, LinQ ) tecrübe sahip olmak ve bunu belgelemek,

c) Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3. HTML5 web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

e) PostgreSQL, Oracle veya SQL Server ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak.

ğ) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) MongoDB veya Elasticsearch NoSQL veri tabanlarından en az biri uygulama geliştirmiş olmak,

e) Nesneye Yönelik prensipler. Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

17. Java Yazılım Geliştirme Uzmanı-2 (3 Personel- Tanı Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım Geliştirme alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Entegre geliştinne ortamları (IntelliJ IDEA, Edipse, NetBeans. vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

ç) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) ile proje geliştirmiş olmak,

d) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) PostgreSQL, Oracle veya SQL Server ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile uygulama geliştinniş olmak,

ğ) JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, Gİ T, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

ı) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun (Weblogic, Tomcat) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Angular, React. VucJS teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, Jenkins vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak.

c) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

18. PostgreSQL Veri Tabanı lzmanı-2 (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Veri Tabanı alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) PostgreSQL veri tabanında PL/pgSQL ve PL/SQL programlama ve iyileştirme (tuning) bilgisi ve tecrübesine sahip olmak.

c) PostgreSQL veri tabanı mimarisinin kurulumu, veri hizmetlerinin

planlaması,

modellemesi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu, problem çözümleri.

veri tabanı

güvenliğinin sağlanması, veri tabanı migrasyonu, yedekleme ve yedekten

geri dönme

(Backup/Recovery) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Donanım ve ağ iş yükü dengelemenin yanı sıra performans artırıcı

veri tabanı

düzenlemelerini yapabilmek,

d) Veri tabanı mimarisi ve tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Windows ve Linux platformlarında PostgreSQL veri tabanında çalışmış olmak,

f) Linux ve Bash script konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) High Availability Clustering alanında çalışmış olmak,

ğ) Farklı veri tabanı ortamlanndan veri aktanım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h) Veri tabanında oluşabilecek problemlere proaktif çözüm üretebilecek nitelikte olmak, ı) Kurumsal veri güvenliği ve veri güvenliği yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

j) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

a) Oracle veri tabanı yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) Replication ve Disaster Recovery konularında bilgi sahibi olmak, gerektiğinde bu sistemleri kurup çalıştırabilir yetenekte olmak,

c) Büyük veri sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) SQL Server Veri Tabanı Yönetim Sistemi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) ETL süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

19. Yazılını Uzmanı (Python)-! (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım Geliştirme alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) En az 3 (üç) yıl Python programlama dili ile geliştirme yapmış olmak ve belgelemek,

e) SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları, veri madenciliği ve doğal dil işleme konulannda tecrübe sahibi olmak,

f) Proxy, CAPTCHA, İP engellemeleri ve dinamik wcb sayfalan ile çalışmış olmak,

g) BeautifulSoup, Scrapy, Selenium. Requests kütüphaneleri ile aktif olarak çalışmış olmak.

ğ) Frontend Teknolojilerine (HTML, CSS, Javascript, Typescript) temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

h) Scikit-learn. Numpy, Matplotlib. Pandas. Seaborn. TensorFlow, PyTorch. Torch. Keras vb. kütüphaneler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a) Büyük veri analizi, veri madenciliği, istatiksel modelleme, optimizasyon ve risk analizi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

b) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Büyük Veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Veri Ambarı- Veri Analizi uygulamalarında bilgi sahibi olmak,

d) Tercihen, Görüntü İşleme, Konuşma Sentezi, Konuşma Anlama, Örüntü Tanıma konulannda bilgi sahibi olmak.

20. Yazdım Uzmanı (Phyton)-2 (1 Personel- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım Geliştinne alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) En az 3 (üç) yıl Python programlama dili ile geliştirme yapmış olmak ve belgelemek,

e) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasanın, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konulannda tecrübe sahibi olmak,

ç) Web teknoloj ileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, d) Nesne tabanlı programlama hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Frontend Teknolojilerine (HTML, CSS. Javascript, Typescript) temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Os. sys, datetime, math, random, json vb. kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) SQL (SELECT, INSERT, JOIN vs,), SQLITE, PostgreSQL, MySQL ile Pyhton bağlantısı (sqlite3, psycopg2, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

h) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

21. Ağ Yönetim Uzmanı-2 (1 Personel- Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Ağ Yönetim alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ fonksiyonel ve fiziksel mimari yapısını belirleme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.

c) 500 (beş yüz) veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin network kurulum konfigürasyon ve test aşamalarında çalışmış olduğunu belgelemek,

ç) Ağ Yönetim Uzmanı olarak, ağ altyapısı tasarım, geliştirme, test ve destek süreçlerinde görev almış olmak,

d) Firewall, WAF, NAC, IPS, SIEM, URL filtering, Proxy, Sandbox, DDOS, DLP, Web Security, EDR vb. güvenlik ürünlerinde bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) Bulut bilişim ağ mimarisi (Yazılım Tanımlı Ağ) konusunda bilgi sahibi,

b) Alanında eğitimli ve tercihen sertifikalı,

e) Geniş ölçekli çok katmanlı ağ mimarileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

22. Ağ Yönetim Uzmanı-3 (3 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Ağ Yönetim alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda Ağ Uzmanı veya Ağ Yöneticisi olarak çalıştığını belgelemek,

c) Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

ç) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

d) Yerli ürün kumlumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Radius ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Veri Merkezi taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

h) NAC kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ı) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak.

23. Sistem Uzmanı-2 (2 Personel- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sistem Yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Windows, Linux/Unix (Ubuntu, CEntOS, Red Hat vb.) sistemlerinde bilgi sahibi olmak,

e) Sunucu kurulumu, yapılandırma ve konfigürasyon ayarları konularında bilgi sahibi olmak, ç) RAID konfigürasyonu, SAN/NAS yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) TCP/IP, DNS, DHCP, NAT, VLAN, VPN, port yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

e) Performans izleme, log analizi, sistem bakını faaliyetlerini konularında bilgi sahibi olmak, f) Sistem altyapısı ve bileşenleri ile ilgili tedarik, bakım ve onarım şartname ve sözleşmelerini hazırlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

24. Windows Sistem Uzmanı-1 (1 Personel- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katma Kadar)

a) Sistem Yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Windows Server sürümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Active Directory (AD) Kullanıcı, grup, OU, GPO yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

ç) DNS, DHCP, WSUS gibi temel servislerin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) File Server, Print Server, RDS (Remote Desktop Services ), Hyper-V kurulumu, sanal makinelerin yönetimi, VM snapshot, klonlama ve ağ yapılandırmaları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Firewall, IDS (İzinsiz Giriş Tespit Sistemi) / IPS (Saldın Önleme). VPN (Sanal Özel Ağ), NAT (Ağ Adresi Dönüştürme) gibi ağ güvenlik bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sistem altyapısı ve bileşenleri ile ilgili tedarik, bakım ve onarım şartname ve sözleşmelerini hazırlama tecrübesine sahip olmak.

Tercihen:

a) Windows Server için MCSA/MCSE Sertifikasına sahip olmak.

25. Windows Sistem Uzmanı-2 (4 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sistem Yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Windows platformu üzerinde çalışabilecek uygulamaların kurulumu, yönetimi ve bakımını yapacak bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Powershell ile script yazabilme ve problem çözebilme hizmetlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Windows Domain & AD ve Bileşenlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) DNS, DHCP, WSUS, SCCM vb. Windows sistem yönetimi, sorun giderme, performans izleme hizmetlerinin sağlanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) E-Posta Sistemi ve bu platforma bağlı ek bileşenlerin kurulum, yönetim, yapılandırma ve bakımı hizmetlerinin sağlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a) MCSE, CCNA, SCCM alanlarında eğitim veya sertifika almış olmak,

b) Sistem ile ilgili güvenlik test çalışmaları ve raporlamasının sağlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

26. İş Analisti llzmanı (1 Personel- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) İş Analisti olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) JIRA, Confluence, Trcllo, ClickUp, Proje yönetim araçlarından en az birinin kullanımında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,

c) Mevcut süreçlerin iyileştirilerek hedef süreçlerin tanımlanması, modellenmesi, dokümante edilmesi ve süreç yaşam döngüsünün yürütülmesini sağlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) Gereksinim analizi ve modelleme UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Model and Notation), Wireframe konularında bilgi sahibi olmak,

d) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) İş süreç yönetimi alanında eğitimli ve tercihen sertifika sahibi olmak.

27. Sızma Testi Uzmanı-2 (3 Personel- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sızma Testi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, ARP gibi ağ protokollerinde bilgi sahibi olmak.

c) XSS, SQL Injection, CSRF, 1DOR, konularında temel düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Firewall, IDS (İzinsiz Giriş Tespit Sistemi) / IPS (Saldırı Önleme), VPN (Sanal Özel Ağ), NAT (Ağ Adresi Dönüştürme) gibi ağ güvenlik bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Web uygulama testi Burp Suite, OWASP ZAP, sqlmap konularında bilgi sahibi olmak,

e) Phishing (Oltalama), baiting (Yemleme) gibi yöntemler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Windows ve Linux servisleri hakkında bilgili ve tecrübeli olmak,

g) Yazılımların arayüz testlerini gerçekleştirmede bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a) OSCP (Offensive Security Certified Professional), CEH (CErtified Ethical Hacker), eJPT (Junior Penetration Tester), GPEN (GIAC Penetration Tester), PNPT (Practical Network Penetration Tester) uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.

28. Sistem l zmanı-3 (3 Personel- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sistem Yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Exchange Server kurulumu, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) VMware, HyperV ve Red Hat sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim bilgisine sahip olmak,

d) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

f) Sunucularda çıkabilecek açıklıkları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu tabanlı saldırıların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

h) Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme vb.) tecrübe sahibi olmak,

ı) DellEMC, Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, esh, vb.) bilgi sahibi olmak,

j) Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek,

Tercihen:

a) En az 1.000 (bin) aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan AD, DNS, DHCP, Hyper-V ve Exchange servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

29. Sistem İş Analisti Uzmanı (1 Personel- Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar )

a) İş Analisti olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri alanında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

c) MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

ç) Sunucularda çıkabilecek sorunları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak, ç) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri ve dokümantasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Sunucu tabanlı anzaların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Tercihen:

a) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 20I2R2, 2016, 2019,2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan ADDS, DNS, DHCP, Hyper-V, IIS, KMS, CA, WSUS, Exchange ve Skype for Business servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

b) Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme, Thin/Thick Provisioning, FC, CIFS, NFS ve iSCSI protokolleri vb.), DellEMC. Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi, SAN anahtarlama ürünlerinin yönetimi, yüksek erişilebilirlik ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) MCITP: Microsoft Certified IT Professional sertifikasına sahip olmak,

ç) MCT: Microsoft Certified Technology Specialist sertifikasına sahip olmak,

d) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak,

e) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, esh, vb.) bilgi ve tecrübesine sahibi olmak,

f) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

g) Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak.

30. Yazılım Test Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yazılım Testi alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Test senaryosu yazma, test planı hazırlama, hata raporlama ve test dokümantasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Kara kutu ve Beyaz kutu testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ç) Yazılım performans test araçları (JMeter, SoapUl veya Postman vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Geliştirilen uygulamaların test faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Nesne tabanlı programlama hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Hata izleme yazılımlanndan en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) Birim, Entegrasyon ve Regresyon testlerinin planlara uygun koşturulması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Arayüz, performans ve yük testi konulannda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a) Test planlama ve yönetim araçlarından (Jira+Xray/Zephyr, TestRail, TestLink (açık kaynak), PractiTest, qTest(Triccntis), TestLodge, Qase.io(Modern Bulut Tabanlı) vb. en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) 1STQB sertifikaya sahip olmak.

3i. Proje Yöneticisi (5 Personel- Tanı zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Bilgi ve Yazılım Teknolojileri alanında Proje Yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) PMP (Project Management Professionel), CAPM (Certification Associate in Project Management), PMI-ACP(Agile Certified Practitioner), PRINCE2 (Project in Controlled Environment V2) eğitimlerinden en az birini almış olmak ve belgelemek,

c) Proje yönetimi için kullanılan yazılımlarda deneyimli (Openproject. MS Project, JIRA vb.) olmak,

ç) Proje yönetim sürecinde tüm paydaşlar ile koordincli çalışarak projenin amaç, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak şekilde projelerin yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında çalışabilmek,

d) Proje raporlamalannı, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını vc projenin idari görev ve sorumluluklannı yerine getirebilecek.

e) Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak,

f) Proje metriklerinin toplanması, hesaplanması, analiz edilmesi vc raporlanması konularında görev alabilecek olmak.

Tercihen:

a) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Sözleşme Yönetimi. Kalite Yönetimi. Konfıgürasyon Yönetimi konularında bilgili olmak, c) Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak,

ç) İTİL ve ITSM süreçleri hakkında bilgili olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

(a) Başvurular 04 Ağustos - 03 Eylül 2025 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tradresi üzerinden alınacaktır.

NOT:Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

(b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazım kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

4. BAŞVURU ÜCRETİ

(a) Başvuru ücreti 300 (üçyüz) TL'dir.

(b) Başvuru ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 04 Eylül 2025 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının intemet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

(c) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(1) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8.maddede (1.fıkra, c. Bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı küçük bentlerinde) belirtilen şehit/gazi cş vc çocukları, ilgili kurumdan,bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruntundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirilecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi cş vc çocuklan başvuru ücreti yatınnayacaktır.

(3) Sehven yapılan başvuru ücreti ödemeleri iade cdilnıeyecek/devrcdilmeyecektir.

(ç) Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(d) Başvuru ücretini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, kontenjana girmeyen, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

(e) Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

(a) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi vc yeri https://personcltcmin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

(b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

6. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

(a) Sınav çağrı belgesi,

(b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

(c) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret)

(ç) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme karan/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

(d) Fotoğraflı ve detaylı Özgeçmiş,

(e) Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki teerübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda bizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde aynca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

(f) SGK Hizmet Dökümü,

(g) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

(ğ) Her bir pozisyon için Özel Şartlar'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

(a) 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

(b) KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

(c) Sözlü/uygulamalı sınava; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağnlacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.

(ç) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

(d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

8. SINAV ŞEKLİ. KONULARI VE DEĞERLENDİRME

(a) Komisyon tarafından adaylar;

(I) Başvuru yapılan Unvanın gerektirdiği mesleki bilgi ile yetkinlikler veya adayın mezun olduğu alanla ilgili temel konular hakkında bilgi düzeyi,

(II) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(III) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

(IV) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(V) Genel yetenek ve genel kültürü,

(VI) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((I) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan)

(b) Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(c) Adayların sözlü/uygulamalı sınav notu, sınav başarı puanı olarak kabul edilir.

(ç) Değerlendirme neticesinde her Unvan için asil ve yedek liste ayrı ayn belirlenecektir.

(d) Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

9. DİĞER HUSUSLAR VE İŞE BAŞLAMA

(a) Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporlarını" elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir.

(b) Sınav sonuç duyunısunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

(c) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://pcrsoneltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(ç) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

(d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

(f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personellemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

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