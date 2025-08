Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

1- Sınava Giriş Şartları:

A-ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100'üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B- Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

C- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

D-Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

F- Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G-Teşekkül dışında herhangi bir hizmet yükümlülüğü üstlenmemiş olmak veya mecburi hizmet borcu bulunmamak,

H-Teşekkül Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına birden fazla girmemiş olmak,

I- İşi yapmasına engel bir hali bulunmamak ve sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak,

2- Başvuru Şekli ve Yeri:

Sınava başvurular 04.08.2025 Pazartesi günü başlayıp, 17.08 2025 Pazar günü 23:59'da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunan tüm adaylar "Başvuru formunu, ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS P48 puan türünden) aldığı puanı gösteren sonuç belgesini, görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanını (hizmet taahhüdü beyanı), askerlik durum beyanını, adli sicil beyanını, sağlık durum beyanını ve özgeçmiş formunu (kendi el yazısı ile yazılmış)" başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar söz konusu evraklara https://www.etimaden.gov.tr/ adresinde yayınlanan sınav ilanı eklerinden ulaşabilirler. Bu evraklar word formatında olup, evrakların adaylar tarafından doldurularak, ıslak imza ile imzalandıktan sonra sistemde ilgili alana pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir. İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan ilgili alana söz konusu dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız,

eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- Sınav Şekli ve Konuları:

Sınav, 06.09.2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Her bir adaya çoktan seçmeli 5 seçenekli toplam 120 adet soru sorulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, 19.08.2025 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.etimaden.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Kurum internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınavda uyulacak kural ve esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir.

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine https://sem.asbu.edu.tr web adresinde bulunan ilgili linkten 22.08.2025 tarihi itibariyle ulaşacaklardır.

Adaylar sınava gelirken ASBÜSEM tarafından verilen fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı} yanlarında bulunduracaklardır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav binasına giriş için son saat 09.45, sınav salonuna giriş için ise 10.00'dur. Bu saatlere uymayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kurum kimliği geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Sınav binalarına, siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kağıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) alınmayacaktır.

Sınav Konuları:

A- Türkçe, Genel Kültür,

B- İktisat ( İşletme İktisadı dahil),

C- Maliye,

D- Hukuk:

1- Anayasa ve İdare Hukuku,

2- Ceza Hukuku ( Genel Esaslar ),

3- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ( Genel Esaslar ),

4- Medeni Hukuk,

5- Borçlar Hukuku,

6- Ticaret Hukuku,

7- İcra İflas Hukuku,

8- Vergi Hukuku,

E- Muhasebe:

1- Genel Muhasebe,

2- Maliyet Muhasebesi,

3- Bilanço Analizi ve Teknikleri,

4- Finansal Analiz,

F- Yabancı Dil:

1- İngilizce,

2- Fransızca,

3- Almanca

Dillerinden birisi.

4- Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi:

Yazılı sınavda toplam 120 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır. Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin altmış (60)'tan ve ortalamasının en az yetmiş (70)'ten aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanın dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınav, 20.10.2025 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kızılırmak mahallesi 1443. Cadde no:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav saati www.etimaden.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak mesleki bilgileri ile zeka, intikal sureti (kavrama kabiliyeti), ifade kabiliyeti tavır ve davranış gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi;

Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından tabloda belirtilen ağırlık oranlarına göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup Sınav Kurulu Üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanını oluşturacaktır.

Sözlü sınavda, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden 40 puan, gözlem ve kanaate dayalı değerlendirme kriterlerinden 60 puan (zeka 15 puan, intikal sureti (kavrama kabiliyeti) 15 puan, ifade kabiliyeti 15 puan, tavır ve davranış 15 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

100 puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Sınavında başarılı sayılmak için genel başarı notunun yetmiş (70)'ten az olmaması gerekir. Genel başarı notu yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa genel başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5- Sınav Sonuçlarına İtiraz:

Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının, 08.09.2025 tarihinde https://www.etimaden.gov.tr/ web adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde,

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği 22.09.2025 tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde,

Sözlü sınav sonuç bilgilerine ilişkin itirazlarını, sonuç bilgilerinin yayınlandığı 27.10.2025 tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne ait Halk Bankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına itiraz başvuru ücretini yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. İtiraz sürecinde her soru ve sonuç itirazı için 250,00 (ikiyüzelli) TL başvuru ücreti yatırılır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırdıkları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından dekont üzerinden kontrol edilecek ve yeterli ücret yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

6- Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek listesi 13.11.2025 tarihinde www.etimaden.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Ayrıca, sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 294 25 60 numaralı telefondan alınabilir.

